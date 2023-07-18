Переезжает в Манчестер ради больших побед.

В ближайшее время вратарь «Интера» Андре Онана завершит переход в «МЮ». Перед вылетом в Манчестер игрок поговорил с La Gazzetta dello Sport.

«Главное - быть честным и всегда говорить людям правду. Я из тех, кто всегда стремятся к новым вызовам. Играть в АПЛ за такой клуб, как «Юнайтед», просто немыслимо. Все стороны хотели, чтобы это произошло. Но главное, что если бы я остался, то был бы счастлив. В «Интере» у меня никогда не было проблем».

«Гордость и печаль. Вы не представляете, как бы я хотел привезти этот трофей (Лигу чемпионов) в Милан, отпраздновать это с нашими болельщиками. Мы были близки к тому, чтобы прикоснуться к нему, мы заслужили: мы играли против «Сити» в полную силу, не хватало только деталей, но это футбол... Лично я надеюсь выиграть ЛЧ вместе с «МЮ», но я также надеюсь, что «Интер» переиграет финал и выиграет его».

Похоже, что Онана очень воодушевлен перед новой страницей в своей карьере. Он готов пройти медобследование в ближайшие дни. Андре должен присоединится к команде, которая отправится в турне по США.