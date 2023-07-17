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😨 Ох, не показывайте это видео Тен Хагу. Фанат собрал нарезку из 10 необъяснимых ляпов нового вратаря «МЮ» – он много привозил ногами

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Этим летом из «Манчестер Юнайтед» ушел Давид Де Хеа. Испанец провел в «МЮ» 11 лет: выиграл две «Золотые перчатки», тащил команду в самые трудные времена и стал неоспоримой легендой. Однако с приходом Эрика тен Хага голкиперу прилетало больше критики – болельщики чаще обращали внимание на его игру ногами, уровень которой тренеру не нравился.

По сообщениям британских СМИ, «Юнайтед» согласовал контракт с Андре Онаной, который знаком с Тен Хагом еще с «Аякса». Часть болельщиков уверена, что это однозначный апргейд позиции – но сомнения все-таки есть. Один из фанатов собрал нарезку ляпов Онаны: накопилось 10 штук, причем ошибки самые разнообразные.

Один из болельщиков написал в комментариях: «Игра Онаны показывает, что Де Хеа был в космосе».

Считаете ли вы подписание Онаны усилением «МЮ»?

20 комментариев

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nakain
А ничего, что Тен Хаг с ним в Аяксе работал? И покажите ему лучше нарезку таких же привозов от Де Хеа, там за 1 прошедший сезон столько же набралось, если не больше
+27
-4
+23
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Пельмень Животворящий
Из этой нарезки откровенно серьезных ошибок штуки четыре. Тот, кто смотрел игры Аякса, когда Онана там играл, прекрасно знает, что он очень хорошо играет ногами. Ошибаются все вратари, даже великие. Видео высосано из пальца, при всем уважении.
+15
-2
+13
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damondiamond
действительно, не показывайте Тен Хагу, учитывая, что во многих этих моментах он был на тренерской скамейке
+8
0
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Тухель
И это все что смог найти этот фанатик? Так Онана тогда супер топ.
1 тут матчи только Аякса, а следовательно в Интере он не привозил особо
2 за один сезон де Хеи привозов больше, а за всю карьеру ролик минут на 20 будет. А если туда запихивать его великолепные я бы сказал легендарные выходы, то и часового видео может не хватить.
+5
-3
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дикийоскар
Хвост к носу) Мало того, что они вместе работали в Аяксе, так Онана ещё и через Интер прошел. И что-то итальянских ляпов в «разоблачающем» видео не наблюдается
+2
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nakain
Ответ CONST_VAN_G
безславно отпустить лучшего кипера МЮ и притащить по знакомству это недоразумение....
Лучший кипер МЮ лишил нас в этом сезоне ЛЕ и Кубка Англии
+5
-3
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Тухель
Ответ CONST_VAN_G
безславно отпустить лучшего кипера МЮ и притащить по знакомству это недоразумение....
А сколько трофеев помог выиграть этот лучший вратарь МЮ. Если все устраивало, то можно было оставить этого лучшего вратаря МЮ, оставить сильнейшего легионера в истории МЮ Роналду и величайшего тренера Рангника, а еще забыл про легенд МЮ Джонса и Лингарда их тоже зря выкинули. Этот МЮ бы точно доминировали, нафиг позвали тен Хага. Какой то футбол тут пытается строить, командную игру и т.д.
+5
-4
+1
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Mamontilo
а заголовок то, как будто Эрик телик включает по пятницам и аналитика у него только по телефонным разговорам в переговорном пункте
0
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Чел против Манчестер Сити на полполя точные пасы отдает, какое вообще значение может иметь пара давних привозов?
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undead88
Ответ Тухель
И это все что смог найти этот фанатик? Так Онана тогда супер топ. 1 тут матчи только Аякса, а следовательно в Интере он не привозил особо 2 за один сезон де Хеи привозов больше, а за всю карьеру ролик минут на 20 будет. А если туда запихивать его великолепные я бы сказал легендарные выходы, то и часового видео может не хватить.
в МЮ этот фанатик за пару сезонов сможет сделать тоже неплохую нарезку. Хотя это не будет отменять класс Онаны как топ вратаря. просто ошибаются все
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Максим Маслов
Ответ Dmitry Shaolin
ТХ вообще выглядит человеком довольно недальновидным и не способным на аналитическую работу и стратегическое планирование. IQ там явно ниже среднего.
чья бы корова мычала
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muse muse
Ответ Максим Маслов
чья бы корова мычала
Это в нем говорит его нескончаемая психотравма связанная с уходом клубники))
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