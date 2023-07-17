20 комментариев

Этим летом из «Манчестер Юнайтед» ушел Давид Де Хеа. Испанец провел в «МЮ» 11 лет: выиграл две «Золотые перчатки», тащил команду в самые трудные времена и стал неоспоримой легендой. Однако с приходом Эрика тен Хага голкиперу прилетало больше критики – болельщики чаще обращали внимание на его игру ногами, уровень которой тренеру не нравился.

По сообщениям британских СМИ, «Юнайтед» согласовал контракт с Андре Онаной, который знаком с Тен Хагом еще с «Аякса». Часть болельщиков уверена, что это однозначный апргейд позиции – но сомнения все-таки есть. Один из фанатов собрал нарезку ляпов Онаны: накопилось 10 штук, причем ошибки самые разнообразные.

Один из болельщиков написал в комментариях: «Игра Онаны показывает, что Де Хеа был в космосе».

Считаете ли вы подписание Онаны усилением «МЮ»?