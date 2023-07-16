«Манчестер Юнайтед» подпишет Андре Онана в течение 24 часов (talkSPORT)
«Манчестер Юнайтед» завершит подписание голкипера «Интера» Андре Онана в ближайшие 24 часа, сообщает talkSPORT.
Онана готов подписать пятилетний контракт и должен вылететь в Нью-Йорк в среду с командой Эрика тен Хага на предсезонный тур, если успеет вовремя завершить медицинское обследование.
«Юнайтед» предлагает за футболиста €45 млн евро, но миланцы настаивают на 60 млн.
Манкунианцы позже изменили предложение на €43+5 млн, но «Интер» пока его не принял. Точная сумма обсуждается. Ожидается, что клубы сумеет договориться.
Онана крайне заинтересован в переезде на «Олд Траффорд», где он воссоединится с Тен Хагом, который был его тренером во времена выступлений за «Аякс».
2 комментария