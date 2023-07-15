Форвард, настоящий форвард.

Три года назад, в 2020 году, старший сын Уэйна Руни Кай подписал контракт с молодежным составом «МЮ». Тогда скептики предположили, что легендарный отец просто пристроил ребенка в команду, в которой провел долгие годы, и взяли его из-за фамилии, а не способностей.

Сейчас Каю Руни уже 13 лет и он всего на три года младше отца, когда тот заявил о себе на всю Британию, забив за «Эвертон» гол на последней минуте в ворота Дэвида Симэна.

И хотя пока рано говорить о том, сможет ли Кай добиться успеха на высшем уровне, его первые три года в «Юнайтед» определенно впечатляют.

Как младший Руни оказался в «МЮ» и какие у него успехи?

Каю было всего 11 лет и он еще учился в начальной школе. В декабре 2020 года он уже подписалконтракт с клубом на «Олд Траффорд». Спустя всего пару лет он уже доказал, что сомневающиеся ошибались.

В июне 2022 года Кай отрапортовал через социальные сети, что в закончившемся сезоне он забил 56 голов и отдал 28 голевых передач.

Прошлый год также был более чем успешен. Кай забил четыре гола в ворота «Ливерпуля» (5:4) и отличился в финале Северного национального кубка U13. Тогда был обыгран «Сити» − 2:0.

Для своего возраста юноша очень популярен в социальных сетях − более 110 тысяч подписчиков. Кроме этого, у него есть спонсорское соглашение с Puma. Свои аккаунты Кай использует для рекламы бренда, а также ряда спортивных и модных компаний.

Как и многие 13-летние подростки, Руни-младший твердо намерен сделать футбольную карьеру: «Через 10 лет, я надеюсь, что буду играть в АПЛ за «Юнайтед», − заявил он журналистам. − Я вижу себя таким. Но для этого нужно много и упорно работать, делать все за кулисами».

Как только младший Руни научился ходить, он уже пинал мяч на «Олд Траффорд».

Каю только исполнилось пять, а он уже раздавал автографы, пока отец боролся против «Тоттенхэма».

В пять лет − снова рядом отцом. Фото было сделано на базе сборной Англии, которая готовилась к чемпионату мира в Бразилии.

У Кая Руни совсем не было шансов хотя бы не попробовать свои силы в футболе.