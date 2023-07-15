«Манчестер Юнайтед» готов завершить подписание вратаря миланского «Интера» Андре Онана.

По словам итальянского журналиста Маттео Барзаги, камерунский игрок сборной счастлив воссоединиться с Эриком тен Хагом.

Он определенно очень рад перейти на «Олд Траффорд» и начать новую главу в своей футбольной карьере.

Тем не менее, Онане также немного грустно покидать «Интер», проведя с ними всего один сезон.

Он надеется вернуться в клуб в отдаленном будущем, а это указывает на то, что 27-летний футболист не собирается уходить на пенсию на «Олд Траффорд».

Хотя итальянский журналист не самый надежный, у них могут быть связи с агентом вратаря — отсюда и то, как они передают эту информацию.

«Манчестер Юнайтед» надеется взять Онану в предсезонный тур по США, но для этого нужно быстро завершить сделку.