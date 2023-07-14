Выступая после присоединения к «Арсеналу», Юрриен Тимбер сказал: «Это было у меня с юных лет, мои братья вложили это в меня.

Конечно, мне нравилось смотреть на Робина ван Перси и Тьерри Анри. Они были моими любимыми игроками».

«Манчестер Юнайтед» был связан с универсальным защитником прошлым летом, прежде чем они в конечном итоге подписали Лисандро Мартинеса.

Тимбер присоединился к «канонирам» из «Аякса» примерно за 40 миллионов евро.