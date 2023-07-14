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Новичок «Арсенала» Тимбер выбрал в качестве кумира бывшего игрока «Юнайтед»

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Выступая после присоединения к «Арсеналу», Юрриен Тимбер сказал: «Это было у меня с юных лет, мои братья вложили это в меня. 

Конечно, мне нравилось смотреть на Робина ван Перси и Тьерри Анри. Они были моими любимыми игроками».

«Манчестер Юнайтед» был связан с универсальным защитником прошлым летом, прежде чем они в конечном итоге подписали Лисандро Мартинеса. 

Тимбер присоединился к «канонирам» из  «Аякса»  примерно за 40 миллионов евро.

 

2 комментария

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Arima Baki
что за тупой кликбейт, и ежу понятно что он про РВП времён Арсенала. вы ещё напишите Арда Гулер выбрал 10 номер в реале в честь своего кумира, бывшего игрока Шальке Месута Озила.
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TrueGooner
РВП в контексте его игры за Арсенал.
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