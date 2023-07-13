Исайя Мадригал написал в Твиттере 29 марта 2019 года: «Вратарь, на который мы могли бы обратить внимание в ближайшие годы.

В «Аяксе» он очень похож на Ван Дер Сара. Я уверен, что он уже многому у него научился, и я думаю, что если бы Де Хеа ушел, это была бы идеальная замена».

В это время в «Аяксе» выступал Андре Онана, переведенный из резерва. Он выиграл три Эредивизи, прежде чем присоединиться к миланскому "Интеру" в 2022 году.

В Италии он уже выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что Онана присоединится к «Манчестер Юнайтед» в качестве замены Де Хеа в этом окне, как и предсказывал болельщик.