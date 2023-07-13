Не «Here we go», но тоже хорошо 😄

«Манчестер Юнайтед» очень близок к сделке по покупке Андре Онана. В последние часы клубы провели переговоры, и «красные дьяволы» устно сделали последнее предложение, которое устроило «Интер».

Фабрицио Романо написал в твиттере:

«СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: «Манчестер Юнайтед» близок к сделке с Андре Онаной, поскольку сегодня во время переговоров было сделано окончательное устное предложение.

По моей информации, цена будет €50 миллионов + €5 миллионов бонусами.

Как только закончится обсуждение системы набавок… Дело в шляпе.

Это неизбежно, как и ожидалось».

«Юнайтед» уже давно пытается договориться с итальянским клубом о сделке, но стороны никак не могли прийти к соглашению. Ситуация обострилась, когда Давида де Хеа объявил о своем уходе, но, кажется, Онана все же вот-вот воссоединится с тен Хагом.