Карьера в Манчестере выдалась спорной.

Нидерландский форвард Ваут Вегорст перешел в «Бернли» в январе 2022 года из «Вольфсбурга». Сумма сделки − 12 млн фунтов.

За 20 матчей в АПЛ игрок забил всего два гола, потому был отдан в аренду в турецкий «Бешикташ». Там получалось намного лучше, а «Юнайтед» зимой внезапно понадобился форвард. Пришлось обращаться и к туркам, и к «Бернли». В команде Тен Хага Ваут был не сильно полезен − всего один гол.

После неудачного отрезка Вегорст вернулся в «Бернли». Клубные соцсети засняли момент, когда он шел по клубной базе. Кажется, что игрок не сильно воодушевлен своим возвращением.

На вопрос о том, каково это − вернуться, он сказал: «Все то же самое, но ощущения хорошие». Позже его спросили, чего форвард ждет от возвращения: «Быть успешным здесь, быть успешным в «Бернли». Однако несмотря на такие ответы, Вегорста выдавала реакция и мимика.

Фанаты сразу же отреагировали на поведение форварда:

💭«Вздох после вопроса «чего ты больше всего ждешь от возвращения» говорит о многом».

💭«Показалось, что он хотел уехать обратно сразу, как увидел человека с камерой».

💭«Он не выглядит слишком довольным».

💭«В следующем сезоне у Вегорста будет всего один гол за сезон. И тот против «МЮ». Скриньте!»