«Манчестер Юнайтед» находится на завершающей стадии переговоров с Андре Онана и миланским «Интером», сумма сделки составит 50 миллионов фунтов.

Как сообщает The Sun, голкипер будет получать зарплату в размере 100 000 фунтов в неделю, когда перейдет на «Олд Траффорд».

Это будет огромная экономия по сравнению с зарплатой Давида Де Хеа – испанец получал по 375 000 фунтов в неделю.

Кепа из «Челси», Алиссон из «Ливерпуля» зарабатывают по 150 тысяч фунтов в неделю, Альфонс Ареоля из «Вест Хэма», Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» и Аарон Рамсдейл из «Арсенала» по 120 тысяч фунтов в неделю. Получается, что «МЮ» неплохо сэкономит на голкипере.