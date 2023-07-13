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Стала известна зарплата Андре Онаны в «МЮ» — он не войдет в пятерку самых высокооплачиваемых вратарей АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» находится на завершающей стадии переговоров с Андре Онана и миланским «Интером», сумма сделки составит 50 миллионов фунтов.

Как сообщает The Sun, голкипер будет получать зарплату в размере 100 000 фунтов в неделю, когда перейдет на «Олд Траффорд».

Это будет огромная экономия по сравнению с зарплатой Давида Де Хеа – испанец получал по 375 000 фунтов в неделю.

Кепа из «Челси», Алиссон из «Ливерпуля» зарабатывают по 150 тысяч фунтов в неделю, Альфонс Ареоля из «Вест Хэма», Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» и Аарон Рамсдейл из «Арсенала» по 120 тысяч фунтов в неделю. Получается, что «МЮ» неплохо сэкономит на голкипере.

3 комментария

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СэрАлексФергюсон
Такого классного вратаря, за адекватную зарплату, с такой маленькой зарплатой это просто класс! Как по мне второй идеальный трансфер на проблемную позицию( первый - Каземиро) , МЮ с приходом Тен Хаг начал удивлять в плане трансферов - Каземиро, Онана, Мартенез тоже хороший трансфер учитывая стоимость, как и Маласиа. Эх если бы не Антони за 100000000, то все было бы просто отлично...
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therealgreenman
Ответ СэрАлексФергюсон
Такого классного вратаря, за адекватную зарплату, с такой маленькой зарплатой это просто класс! Как по мне второй идеальный трансфер на проблемную позицию( первый - Каземиро) , МЮ с приходом Тен Хаг начал удивлять в плане трансферов - Каземиро, Онана, Мартенез тоже хороший трансфер учитывая стоимость, как и Маласиа. Эх если бы не Антони за 100000000, то все было бы просто отлично...
Ну давай Антони будем судить по окончанию следующего сезона, всё же чуть-чуть верится в него, если выкинет из своей головы эти финты с воздухом, но а ценник конечно был раздут из за закрытия ТО и понимали что нужен игрок именно на эту позицию, про Каземиро вообще ничего не нужно говорить, топище, а вот Мартенез вообще влюбил в себя и очень приятно удивил на своей позиции, тем более в АПЛ, характер-глыба, мастерство и холоднокровие…
Онана я надеюсь не должен быть провальным трансфертом…
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Bolvan
Адекватная зарплата
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