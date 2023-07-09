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«Благодаря Онана команда будет забивать больше голов». Экс-форвард «Юнайтед» верит в камерунца

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Быстро адаптируется в АПЛ.

Во время разговора с BetFred бывший форвард «Юнайтед» Луи Саа сказал много комплиментов в адрес вероятной замены Давида Де Хеа Андре Онаны:

«Он − лучший вратарь, который стремится совершенствоваться. Ему 27 лет, так что у него уже много опыта, но для вратаря он совсем не стар. Тренер хочет играть от голкипера и видеть, как тот может дезорганизовать соперника».

«Я считаю, что Онана будет очень важен для «Юнайтед». Конечно, все вратари допускают ошибки, которые приводят к голам, но в случае с Андре благодаря ему команда будет забивать больше мячей».

«Игрокам требуется время на адаптацию к новой лиге, но я уверен, что он идеально в нее впишется. Он смог играть в очень строго структурированной команде − «Интере», благодаря своему перспективному мышлению смог произвести там революцию. Не сомневаюсь, что то же самое будет в «МЮ».

Избавление от Давида Де Хеа может показаться жестким решением, тем более что ситуацию могли разрулить сильно лучше. Однако с приходом такого разнопланового вратаря, как Онана, «Юнайтед» точно станет лучше. Тем более, что он хорошо знаком Тен Хагу.

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