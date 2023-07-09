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«Он как Де Хеа»: Марк Голдбридж считает, что Магуайр не подходит для современного футбола

Марк Голдбридж
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Марк Голдбридж сурово прошелся по Магуайру в эфире talkSPORT:

«Если ты Джон Терри, Стивен Джеррард, Тони Адамс или Рой Кин, ты знаешь, что каждую неделю играешь хорошо и знаешь, что ты капитан. Харри Магуайр изо всех сил старался стабильно играть в футбол в течение последних 18 месяцев, а ведь он еще и капитан. Но это не так работает. Капитан должен быть качественным игроком высшего уровня.

Считаю, что Магуайр должен быть лишен звания капитана. Лично я не думаю, что он достаточно хорош для «Манчестер Юнайтед». Он четвертый по выбору центральный защитник!»

Голдбридж сравнил Харри с Де Хеа, который совсем недавно покинул «МЮ»:

«Тут есть сходство с Де Хеа. Магуайр был неплохим центральным защитником, а Де Хеа был неплохим вратарем, но игра не стоит на месте. Харри не подходит для современного футбола. 10-15 лет назад он был бы хорошим центральным защитником, но сейчас нужно быть быстрым, мобильным, а это все не про Магуайра».

В минувшем сезоне капитан «красных дьяволов» провел за свою команду 31 матч. На его счету ни одного результативного действия.

Согласны с мнением Голдбриджа? Как «Юнайтед» стоит поступить с Магуайром?

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