Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обновил свой список самых ценных вратарей.

Удивительно, но именно голкипер «Арсенала» англичанин Аарон Рэмсдейл находятся на вершине рейтинга с впечатляющей рыночной стоимостью в 79 миллионов евро.

В список также попали связанные с «Манчестер Юнайтед» Диогу Кошта из «Порту» (65 млн евро) и Андре Онана из миланского «Интера» (37 млн евро).

Вот как выглядит топ-10 самых ценных вратарей мира по версии CIES: