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Топ-10 вратарей в мире: двое из них могут заменить Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обновил свой список самых ценных вратарей.

Удивительно, но именно голкипер «Арсенала» англичанин Аарон Рэмсдейл находятся на вершине рейтинга с впечатляющей рыночной стоимостью в 79 миллионов евро.

В список также попали связанные с «Манчестер Юнайтед» Диогу Кошта из «Порту» (65 млн евро) и Андре Онана из миланского «Интера» (37 млн евро).

Вот как выглядит топ-10 самых ценных вратарей мира по версии CIES:

 

3 комментария

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Fatih82
Ответ ZSA
А где Тер Штеген?
На 11 месте
+1
0
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V Galperin
Не мешает привести возраст каждого, в народе говорят, что хорошего вратаря выбирают в приличную команду как хорошую жену раз и навсегда.( в смысле до конца его карьеры). Поэтому возраст критичен для уменьшения затрат в дальнейшем.
0
0
0
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ZSA
А где Тер Штеген?
+1
-1
0
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