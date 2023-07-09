Не прогадал.

Известно, что легенда «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон не любил пропускать матчи любимой команды, но шотландец сделал несколько исключений.

Бывший босс манкунианцев за свою тренерскую карьеру пропустил всего три матча. Один из них пришелся на свадьбу его сына, второй − на похороны жены брата. Третий, что очень удивительно, случился из-за Давида де Хеа. Бывший тренер «Юнайтед» Эрик Стили был убежден, что именно испанец должен стать заменой уходящему на пенсию Эдвину ван дер Сару.

«Помню, что сэр Алекс Фергюсон пропустил только два матча «Юнайтед» [на момент интервью], − сказал Стили в интервью Daily Mail. − Он пропустил в 2000 году манчестерское дерби из-за свадьбы своего сына. А второй раз? Чтобы посмотреть своими глазами блестящего Давида де Хеа».

«Я пришел в клуб в 2008 году, и с того момента мы должны были быть готовы к тому дню, когда Эдвин ван дер Сар уйдет на пенсию. Я был убежден, что 19-летний Де Хеа − тот человек, который сможет его заменить. Я показал сэру Алексу трехминутную запись, а затем мы пошли смотреть, как он играет в Валенсии за «Атлетико». В тот день «МЮ» играл в Кубке лиги с «Сканторпом».

«Фергюсону потребовалось 65 минут, чтобы понять, что это верный трансфер. Давид продемонстрировал самообладание, концентрацию и рефлексы. Он сделал один потрясающий сейв, когда мяч прошел через кучу игроков».

Теперь понятно, что у Де Хеа как будто не было шансов не заиграть в клубе, после такого оказанного доверия.

В субботу днем Давид Де Хеа подтвердил, что спустя 12 лет после прихода в «Юнайтед», решил покинуть клуб. 32-летний футболист перебрался из «Атлетико» в возрасте 21 года за 18,9 млн фунтов.

В составе манкунианцев испанец провел 545 матчей и 190 из них закончились с сухим счетом. В его активе победа в АПЛ, Кубке Англии, двух Кубках лиги и Лиге Европы. В прошлом сезоне его удостоили награды «Золотая перчатка АПЛ».