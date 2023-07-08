«Мы сделали это снова»: Роберт и Анна Левандовски по-особому отметили 10-летие свадьбы
Ровно через десять лет после свадьбы Роберт и Анна Левандовски в очередной раз сказали друг другу «да».
Пара решила возобновить свои клятвы, поженившись во второй раз.
«Мы сделали это снова», — заявили они поклонникам в Instagram .
Польский нападающий пригласил нескольких игроков «Барселоны» , в том числе Френки де Йонга , Андреаса Кристенсена и Марка-Андре тер Штегена, на празднование в Тоскане, Италия.
Вот пара кадров с этой прекрасной церемонии:
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