Ровно через десять лет после свадьбы Роберт и Анна Левандовски в очередной раз сказали друг другу «да».

Пара решила возобновить свои клятвы, поженившись во второй раз.

«Мы сделали это снова», — заявили они поклонникам в Instagram .

Польский нападающий пригласил нескольких игроков «Барселоны» , в том числе Френки де Йонга , Андреаса Кристенсена и Марка-Андре тер Штегена, на празднование в Тоскане, Италия.

Вот пара кадров с этой прекрасной церемонии: