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Маунт дал первое интервью как игрок «МЮ». Объяснил, в какой момент принял решение о переходе, уколол «Челси» и сравнил «Юнайтед» с семьей

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Как он очарован!

Вчера «Юнайтед» объявил о подписании Мэйсона Маунта.

Этот трансфер привлек много внимания не только из-за того, как долго и упорно тен Хаг пытался привести полузащитника на «Олд Траффорд», но также потому что Маунт является воспитанником «Челси».

Теперь игроку никак не избежать вопросов о переходе в стан соперника в интервью, но первыми его об этом спросили клубные медиа «красных дьяволов». И Мейсон дал очень откровенный ответ.

«Несколько месяцев назад стало ясно, что я не вхожу в планы «Челси». Как только я узнал, что «Манчестер Юнайтед» хочет меня подписать, решение было принято.

Это огромный клуб, здесь играли культовые игроки, и я хотел быть частью этого с самого начала. Приехать сюда заранее и подготовиться к началу предсезонки было моей главной целью.

Вся моя семья была очень рада новостям, я получил множество сообщений от родственников — все они хотят поскорее попасть сюда, почувствовать эту атмосферу, увидеть «Олд Траффорд».

Это огромный клуб, но при этом он очень душевный, здесь все друг для друга как члены семьи, я сразу же это почувствовал.

Я встретил Кэт [сотрудница Каррингтона, работающая более 50 лет] на ресепшене, и она меня крепко обняла. Я сразу же почувствовал себя дома. Это и есть «Манчестер Юнайтед».

«Красным дьяволам» удалось заполучить Маунта во многом благодаря его желанию перейти в команду тен Хага, «Челси» пришлось уступить, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

3 комментария

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С 2009 года здесь
Ответ rusichi
Ну не иуда?))) Бросил играть полтора года назад. При этом клуб, мы все верили в него. Челси делал на него ставку. Сломался при первых же трудностях. Оно может и к лучшему, что ушёл. А что касается сразу же ставшего для него родного клуба, смело можно утверждать, что своим он там не станет никогда. Это в Кобхэме он был свой. А там он наёмник, которого поманили хорошим контрактом. Эх, Мэйсон, Мэйсон. Единожды предавший...сами знаете что.
показал свою сущность можно сказать , ниче бывает ( грустнее от ухода Аспи
+2
-1
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Marco Verrati
Не прощу это Челси
+2
-2
0
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rusichi
Ну не иуда?))) Бросил играть полтора года назад. При этом клуб, мы все верили в него. Челси делал на него ставку. Сломался при первых же трудностях. Оно может и к лучшему, что ушёл.
А что касается сразу же ставшего для него родного клуба, смело можно утверждать, что своим он там не станет никогда. Это в Кобхэме он был свой. А там он наёмник, которого поманили хорошим контрактом. Эх, Мэйсон, Мэйсон. Единожды предавший...сами знаете что.
+3
-3
0
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