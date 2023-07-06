Как он очарован!

Вчера «Юнайтед» объявил о подписании Мэйсона Маунта.

Этот трансфер привлек много внимания не только из-за того, как долго и упорно тен Хаг пытался привести полузащитника на «Олд Траффорд», но также потому что Маунт является воспитанником «Челси».

Теперь игроку никак не избежать вопросов о переходе в стан соперника в интервью, но первыми его об этом спросили клубные медиа «красных дьяволов». И Мейсон дал очень откровенный ответ.

«Несколько месяцев назад стало ясно, что я не вхожу в планы «Челси». Как только я узнал, что «Манчестер Юнайтед» хочет меня подписать, решение было принято.

Это огромный клуб, здесь играли культовые игроки, и я хотел быть частью этого с самого начала. Приехать сюда заранее и подготовиться к началу предсезонки было моей главной целью.

Вся моя семья была очень рада новостям, я получил множество сообщений от родственников — все они хотят поскорее попасть сюда, почувствовать эту атмосферу, увидеть «Олд Траффорд».

Это огромный клуб, но при этом он очень душевный, здесь все друг для друга как члены семьи, я сразу же это почувствовал.

Я встретил Кэт [сотрудница Каррингтона, работающая более 50 лет] на ресепшене, и она меня крепко обняла. Я сразу же почувствовал себя дома. Это и есть «Манчестер Юнайтед».

«Красным дьяволам» удалось заполучить Маунта во многом благодаря его желанию перейти в команду тен Хага, «Челси» пришлось уступить, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.