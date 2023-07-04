По словам инсайдера Дина Джонса, «Манчестер Юнайтед» этим летом может подписать Андре Онана, Душана Влаховича и Расмуса Хейлунда.

Об этом журналист рассказал в беседе с GiveMeSport:

«Этим летом ожидается массовый уход игроков из Серии А, у «Манчестер Юнайтед» есть все возможности воспользоваться этим прямо сейчас. Андре Онана на данный момент является главной трансферной целью «Юнайтед», Душан Влахович и Расмус Хейлунд тоже находятся в поле зрения клуба».

Дин Джонс считает, что Серия А не способна удержать футболистов из-за финансовых возможностей лиги:

«Это рынок, на котором итальянским клубам трудно перебивать предложения, поступающие от зарубежных команд, для своих лучших игроков. Мы уже видели, как Тонали перехватил «Ньюкасл», а Кима Мин Чжэ – мюнхенская «Бавария». Создается ощущение, что впереди еще много таких сделок, и «Юнайтед» точно следит за ситуацией, пытаясь понять, какие трансферы клуб может осуществить».

Согласны ли вы с мнением журналиста? Кого из перечисленных игроков реально может подписать «МЮ»?