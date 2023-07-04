United Tweets
Блог

«Юнайтед» может подписать трех футболистов из Серии А. Среди них – Онана

Клубы Клубы
Андре Онана Андре Онана
Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
Душан Влахович Душан Влахович
Расмус Хейлунд
Сандро Тонали Сандро Тонали
серия А Италия серия А Италия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

По словам инсайдера Дина Джонса, «Манчестер Юнайтед» этим летом может подписать Андре Онана, Душана Влаховича и Расмуса Хейлунда.

Об этом журналист рассказал в беседе с GiveMeSport:

«Этим летом ожидается массовый уход игроков из Серии А, у «Манчестер Юнайтед» есть все возможности воспользоваться этим прямо сейчас. Андре Онана на данный момент является главной трансферной целью «Юнайтед», Душан Влахович и Расмус Хейлунд тоже находятся в поле зрения клуба».

Дин Джонс считает, что Серия А не способна удержать футболистов из-за финансовых возможностей лиги:

«Это рынок, на котором итальянским клубам трудно перебивать предложения, поступающие от зарубежных команд, для своих лучших игроков. Мы уже видели, как Тонали перехватил «Ньюкасл», а Кима Мин Чжэ – мюнхенская «Бавария». Создается ощущение, что впереди еще много таких сделок, и «Юнайтед» точно следит за ситуацией, пытаясь понять, какие трансферы клуб может осуществить».

Согласны ли вы с мнением журналиста? Кого из перечисленных игроков реально может подписать «МЮ»?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Окупационный НЗ
Фабрицио Романо : Фраттези а Интере!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Janture Beckjan
Эээххх а были времена когда клубы Серий А могли купить кого хочешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий