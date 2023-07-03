Помогут налаженные связи.

«Юнайтед» уже наладил связь с хавбеком «Фиорентины» Софьяном Амрабатом через агентство игрока − CAA Stellar. Глава этого агентства Джонатан Барнетт помогал обеспечить трансфер Гарета Бэйла в «Мадрид».

По данным Transfermarkt, CAA Stellar представляет интересы таких игроков, как Эдуардо Камавинга, Джек Грилиш и Ибраима Конате. Но кроме них в списке есть знакомые болельщикам «Юнайтед» фамилии: Дин Хердерсон, Факундо Пельистри, Энтони Эланга и Люк Шоу.

В начале этого года «МЮ» разговаривал с представителями агентства, когда Шоу подписывал новый четырехлетний контракт.

Существует и другая связь между Амрабатом и «Юнайтед»: марокканец играл у Тен Хага, когда тот тренировал «Утрехт». В прошлом месяце «МЮ» отправил в эту команду за 1 млн фунтов Зидана Икбала.