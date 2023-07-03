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Амрабат близок к трансферу в «Юнайтед». В этой сделке у клуба есть «секретное оружие»

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Помогут налаженные связи.

«Юнайтед» уже наладил связь с хавбеком «Фиорентины» Софьяном Амрабатом через агентство игрока − CAA Stellar. Глава этого агентства Джонатан Барнетт помогал обеспечить трансфер Гарета Бэйла в «Мадрид».

По данным Transfermarkt, CAA Stellar представляет интересы таких игроков, как Эдуардо Камавинга, Джек Грилиш и Ибраима Конате. Но кроме них в списке есть знакомые болельщикам «Юнайтед» фамилии: Дин Хердерсон, Факундо Пельистри, Энтони Эланга и Люк Шоу.

В начале этого года «МЮ» разговаривал с представителями агентства, когда Шоу подписывал новый четырехлетний контракт.

Существует и другая связь между Амрабатом и «Юнайтед»: марокканец играл у Тен Хага, когда тот тренировал «Утрехт». В прошлом месяце «МЮ» отправил в эту команду за 1 млн фунтов Зидана Икбала.

6 комментариев

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Dm Kznts
пипец секретное оружие...
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Лютый пон
а смысл в абромате? мю что ли в центре поля маунта,бруну и каземиро мало?
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Ksandvankneshas
Ответ Лютый пон
а смысл в абромате? мю что ли в центре поля маунта,бруну и каземиро мало?
Смысл в том, что Каземиро НЕКЕМ менять.
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Лютый пон
Ответ Ksandvankneshas
Смысл в том, что Каземиро НЕКЕМ менять.
зная ограниченный бюджет мю,30 лямов отдавать за замену каземиро на скамейке это странно
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stanvixx
Ответ Лютый пон
а смысл в абромате? мю что ли в центре поля маунта,бруну и каземиро мало?
Не, ну на бумаге по 4-3-3 всё вроде сходится ))
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Ksandvankneshas
Ответ Лютый пон
зная ограниченный бюджет мю,30 лямов отдавать за замену каземиро на скамейке это странно
Без замены тоже странно. В прошлом сезоне когда Каземиро получал дисквы многие болельщики МЮ хватались за револьвер. Нельзя без замены единственного опорника в сезон входить. Тем более в предстоящем сезоне вроде как ожидается 4-3-3 с двумя восьмерка и на опорника ещё больше давления будет.
В идеале будет продать Мактоминея за 30-40 и взять за эти деньги того же Амрабата или Лавию.
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