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Возможный приход Маунта в «Юнайтед» может повлиять на судьбу сразу нескольких игроков клуба

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Придется с ними расстаться.

По данным Manchester Evening News, из-за возможного трансфера Мейсона Маунта «Юнайтед» будет вынужден продать как минимум одного полузащитника.

Как ожидается, игрок «Челси» подпишет с «красными дьяволами» контракт на 5 лет. В ближайшее время клубы должны договориться о трансферной выплате, которая может равняться 55 млн фунтов плюс 5 млн бонусов.

Главный кандидат на уход − Фред. Ему уже 30 лет, у него остался год по контракту.

Другой вариант − Донни ван де Бек, чья карьера в «Юнайтед» не складывается. Он уже выставлен на продажу.

Альтернатива − Скотт Мактоминей, но интерес к нему крайне мал. В то же время «Юнайтед» готов рассмотреть предложения по Аннибалю Межбри. Им активно интересуется «Дортмунд».

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