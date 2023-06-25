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Внимание, распродажа. «Юнайтед» собирается продать целый состав игроков и заработать около 100 млн фунтов

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Получится ли?

По данным Daily Mirror, Эрик тен Хаг не хочет, чтобы бюджетные ограничения Глейзеров помешали построить ему команду мечты.

Босс рассчитывает выручить дополнительно 100 млн фунтов только за счет продаж ненужных ему игроков. У «Юнайтед» раздутый состав, и недавно они отпустили свободными агентами Фила Джонса и Акселя Туанзебе.

Однако в ближайшее время команду могут покинуть другие игроки. Дин Хендерсон может быть выкуплен «Форест» за 25 млн фунтов. В списке обязательных продаж − Эрик Байи и Алекс Теллес.

Кроме того не будут держаться за Харри Магуайра, Антони Марсьяля, Донни ван де Бека, Брэндона Уильямса и Аннибаля Межбри.

2 комментария

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coca boom
С Продажей Межбри не согласен, его можно натаскать в арендах
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Кирилл Мирошниченко
Почему то представил большой белый Холодильник с надписью SALE на красной ленточке😂
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