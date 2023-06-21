Был бы в топе самых дорогих трансферов мира.

Экс-защитник «Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что если бы он играл в современную футбольную эру, то за него бы заплатили девятизначную сумму.

Фердинанд играл сперва за «Вест Хэм», а затем за «Лидс», прежде чем оказаться в «Юнайтед». Манкунианцы заплатили за него 29,1 млн фунтов, что сделало его на тот момент самым дорогим британцем в истории. На «Олд Траффорд» защитник сделал блестящую карьеру: выиграл 6 титулов АПЛ, Лигу чемпионов и другие трофеи.

Но сколько бы стоил Рио на современном трансферном рынке? Он обсудил это с Джоэлем Бейей на подкасте Vibe with Five.

Бейя: «Посмотрите на цены сейчас. Ты понимаешь, о чем я. 30 млн сегодня...»

Фердинанд: «В свое время я стоил 30 млн».

Затем в разговор включился Стивен Хаусон, который сослался на исследование, где трансферы рассматривались с учетом инфляции: «21 год назад. Думаю, что ты второй или третий по стоимости, если сделать поправку на инфляцию. Думаю, что самый высокий показатель у Ширера, ты где-то следом. С учетом инфляции это где-то 100 млн с лишним».

Бывший игрок сборной Англии не выдержал и сказал следующее: «100 млн фунтов слишком дешево, приятель. Серьезно, на сегодняшнем рынке... 170 млн и 400 тысяч в неделю (зарплата). Вот кем я был бы сейчас. Я буду таким сейчас».

С 2018 года за таких игроков, как Ван Дейк, Де Лигт, Фофана и Магуайр, платили большие деньги. Вирджил стоил «Ливерпулю» 75 млн фунтов, а Магуайр обошелся «МЮ» целых 80 млн.

Так что заявление Рио Фердинанда хоть и звучит довольно громко и провокационно, но вряд ли он далек от истины.