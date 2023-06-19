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«МЮ» интересуется Пикфордом, но Джордан «доволен» «Эвертоном». Тен Хаг нацелился на другого голкипера

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«Юнайтед» рассчитывал подписать Пикфорда, который мог вытеснить из основного состава Де Хеа. Но Джордан «доволен» «Эвертоном» и не торопится уходить, утверждает Daily Mail. При этом, по данным источника, англичанин не получал предложений от «МЮ».

Текущий бюджет «дьяволов» не позволит им купить топового голкипера за большую сумму. Сообщается, что «МЮ» собирается потратить больше 50 млн фунтов на трансфер Мэйсона Маунта.

Но Тен Хаг все же присмотрел вратаря, который может заменить Де Хеа, если у клуба не получится подписать Пикфорда.

По информации Daily Mail, «Юнайтед» проявляет все больший интерес к голкиперу «Интера» – Андре Онана.

За камерунца «дьяволам» придется выложить 45 млн фунтов стерлингов, клуб вряд ли решит расстаться с такой суммой. Но есть один выход – обмен игроками. Daily Mail утверждает, что «Интер» проявляет интерес к некоторым футболистам «МЮ», которых Тен Хаг не считает ключевыми.

Кто будет защищать ворота «Юнайтед» в следующем сезоне? Может, Де Хеа нужно дать еще один шанс?

1 комментарий

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red hikkikomori
Так я и поверил что Тен Хагу нужен был Пикфорд, так же не умеющий играть ногами
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