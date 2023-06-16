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«Наша звездочка»: Эмилиано Мартинес сравнил Гарначо с экс-игроком «Юнайтед»

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Гарначо наконец дебютировал за сборную Аргентины.

В матче против Австралии Алехандро провел на поле 17 минут и получил похвалу от главного тренера команды. Полузащитник «Юнайтед» заслужил комплимент и от вратаря сборной Аргентины.

Эмилиано Мартинес сравнил Гарначо с Ди Марией:

«Он очень скромный парень. Он приходит на тренировки, работает, почти не разговаривает. Алехандро приходит с желанием играть. Говоря откровенно, он наша звездочка. Надеюсь, мы поможем ему сформироваться, а он будет полезен нам так, как Анхель Ди Мария».

После победы над Австралией со счетом 2:0 Мартинес в соцсетях поздравил Гарначо с первым матчем за сборную: «Поздравляю с дебютом».

Как думаете, вырастет ли из Гарначо игрок, похожий на Ди Марию?

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