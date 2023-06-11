9 комментариев

Брэндон Уильямс вчера сделал в Instagram больше действий, чем за весь прошлый сезон на поле.

22-летний защитник не был доволен тем, что Рио Фердинанд выглядел слишком довольным, когда «Манчестер Сити» выиграл требл, выполняя обязанности эксперта.

Уильямс написал в своей истории в Instagram: "Держу пари, вы не поздравили бы их, если бы были игроком".

Перед финалом Лиги чемпионов Фердинанд назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером, которого он видел в своей жизни. Многих болельщиков «Манчестер Юнайтед» это смущает.