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«Ты бы не поздравил их, если бы был игроком»: Уильямс недоволен Фердинандом за поздравление «Сити»

Брэндон Уильямс Брэндон Уильямс
Рио Фердинанд Рио Фердинанд
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Брэндон Уильямс вчера сделал в Instagram больше действий, чем за весь прошлый сезон на поле.

22-летний защитник не был доволен тем, что Рио Фердинанд выглядел слишком довольным, когда «Манчестер Сити» выиграл требл, выполняя обязанности эксперта.

Уильямс написал в своей истории в Instagram: "Держу пари, вы не поздравили бы их, если бы были игроком".

Перед финалом Лиги чемпионов Фердинанд назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером, которого он видел в своей жизни. Многих болельщиков «Манчестер Юнайтед» это смущает.

9 комментариев

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moldfan
Я бы на месте Рио тупо проигнорировал. Сопляк просто еще жизни не видел. Не понимает, что принижая своих соперников - ты принижаешь себя. Уважаешь своих соперников, делают твои победы ценнее.

Чего стоит требл МанЮ если не отдавать чести такому же достижению Сити. Да и что ему плакать было ? Английская команда выиграла ЛЧ, Юнайтед проиграл финал кубка не абы кому а лучшей команде континента. Английские ребята Грилиш, Стоунз, Уокер, Фоден - выиграли Лигу Чемпионов.
+6
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+5
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Rule1
Не смотря на наши предпочтения,объективность и субъективность должны быть с нами всегда.
Это нас отличает от всего остального мира человек - разумный !
+4
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davidrigen@gmail.com
Вчера,как мне кажется Интер выглядел лучше..только Лукаку помешал забить и сам пару раз не дал забить самому себе.Мартинес впечатлил..
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Сэб Феттель
Вой из пригорода Манчестера теперь будет долго.
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Vitto
Ответ davidrigen@gmail.com
Вчера,как мне кажется Интер выглядел лучше..только Лукаку помешал забить и сам пару раз не дал забить самому себе.Мартинес впечатлил..
Интер выглядел хорошо, смог навязать свой футбол + травма КдБ, но я не сказал бы что он был лучше.
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davidrigen@gmail.com
Ответ Vitto
Интер выглядел хорошо, смог навязать свой футбол + травма КдБ, но я не сказал бы что он был лучше.
У Интера был шанс.Поэтому он выглядел лучше.Никто не спорит,что Пеп выстроил отличную команду и путь ,который они прошли к кубку впечатляет,но в данном конкретном матче они выглядели командой,которая может 50/50 выиграть или нет.В любом случае у их визави были хорошие шансы размочить счёт и перейти в дополнительное время.КДБ и до травмы был не очень(может уже играл с трамвой)Все мною перечисленное подтверждает статистика (кроме владения)
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