9 комментариев

«Ты бы не поздравил их, если бы был игроком»: Уильямс недоволен Фердинандом за поздравление «Сити»
Брэндон Уильямс вчера сделал в Instagram больше действий, чем за весь прошлый сезон на поле.
22-летний защитник не был доволен тем, что Рио Фердинанд выглядел слишком довольным, когда «Манчестер Сити» выиграл требл, выполняя обязанности эксперта.
Уильямс написал в своей истории в Instagram: "Держу пари, вы не поздравили бы их, если бы были игроком".
Перед финалом Лиги чемпионов Фердинанд назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером, которого он видел в своей жизни. Многих болельщиков «Манчестер Юнайтед» это смущает.
Чего стоит требл МанЮ если не отдавать чести такому же достижению Сити. Да и что ему плакать было ? Английская команда выиграла ЛЧ, Юнайтед проиграл финал кубка не абы кому а лучшей команде континента. Английские ребята Грилиш, Стоунз, Уокер, Фоден - выиграли Лигу Чемпионов.
Это нас отличает от всего остального мира человек - разумный !