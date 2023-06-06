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Планета отмечает Международный день лучших друзей ❤️🫂 В честь праздника «Юнайтед» поделился подборкой командных бромансов

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Но никто из них не переплюнет Лисандро.

Прошедший сезон стал поворотным для «Юнайтед»: команду возглавил Эрик тен Хаг, который, кажется, имеет все шансы проработать в Манчестере не один год, а состав пополнился игроками, ставшими лидерами раздевалки в свой дебютный сезон.

После обновления состава, естественно, между многими игроками возникли крепкие связи, и в честь Международного дня лучших друзей «МЮ» выложил подборку лучших бромансов команды (у Лисандро точно нет недостатка в друзьях в Англии 😅).

Этим ребятам явно отлично работается вместе.

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