Но никто из них не переплюнет Лисандро.

Прошедший сезон стал поворотным для «Юнайтед»: команду возглавил Эрик тен Хаг, который, кажется, имеет все шансы проработать в Манчестере не один год, а состав пополнился игроками, ставшими лидерами раздевалки в свой дебютный сезон.

После обновления состава, естественно, между многими игроками возникли крепкие связи, и в честь Международного дня лучших друзей «МЮ» выложил подборку лучших бромансов команды (у Лисандро точно нет недостатка в друзьях в Англии 😅).

Этим ребятам явно отлично работается вместе.