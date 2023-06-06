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Один из самых известных фанатов «МЮ» поплыл через 18 секунд после начала Кубка Англии: начал материться уже в прямом эфире🤬🤬🤬

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Явно ожидал большего.

В субботу команда тренера Эрика тен Хага уступила «Манчестер Сити» (1:2) в финале турнира. «Манчестер Юнайтед» не выигрывает Кубок Англии с 2016 года. Последний раз «МЮ» брал Кубок Англии в 2016 году при Луи ван Гале.

Марк Голдбридж, английский радиоведущий и ютуб-блогер, автор канала о «Манчестер Юнайтед» The United Stand вел прямую трансляцию манчестерского дерби у себя на канале.

Впрочем, хватило Марка ненадолго - после пропущенного на 18-й секунде гола его трансляция превратилась в эмоциональное излияние, а реакция блогера на гол Гюндогана завирусилась в сети.

4 комментария

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Chuha-Motibg
You absolute dickheads было в точку
+5
0
+5
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Platon Bukanov
Ну он вообще эмоциональный чел,видел ли вы как было когда 7 - 0 случилось
+5
-1
+4
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Goozla
Не люблю МЮ от слова совсем, но Голдбридж классный чел с самоиронией и очень талантливый. Болеет за клуб всей душой.
+3
-2
+1
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Jeneverbes Naalden
Так всё по делу же сказал)
0
0
0
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