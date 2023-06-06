Явно ожидал большего.

В субботу команда тренера Эрика тен Хага уступила «Манчестер Сити» (1:2) в финале турнира. «Манчестер Юнайтед» не выигрывает Кубок Англии с 2016 года. Последний раз «МЮ» брал Кубок Англии в 2016 году при Луи ван Гале.

Марк Голдбридж, английский радиоведущий и ютуб-блогер, автор канала о «Манчестер Юнайтед» The United Stand вел прямую трансляцию манчестерского дерби у себя на канале.

Впрочем, хватило Марка ненадолго - после пропущенного на 18-й секунде гола его трансляция превратилась в эмоциональное излияние, а реакция блогера на гол Гюндогана завирусилась в сети.