Один из самых известных фанатов «МЮ» поплыл через 18 секунд после начала Кубка Англии: начал материться уже в прямом эфире🤬🤬🤬
Явно ожидал большего.
В субботу команда тренера Эрика тен Хага уступила «Манчестер Сити» (1:2) в финале турнира. «Манчестер Юнайтед» не выигрывает Кубок Англии с 2016 года. Последний раз «МЮ» брал Кубок Англии в 2016 году при Луи ван Гале.
Марк Голдбридж, английский радиоведущий и ютуб-блогер, автор канала о «Манчестер Юнайтед» The United Stand вел прямую трансляцию манчестерского дерби у себя на канале.
Впрочем, хватило Марка ненадолго - после пропущенного на 18-й секунде гола его трансляция превратилась в эмоциональное излияние, а реакция блогера на гол Гюндогана завирусилась в сети.
4 комментария