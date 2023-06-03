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Защитник, которым активно интересуется тен Хаг, приехал на финал Кубка Англии. Ждем трансфер этим летом?

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Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер, которым очень интересуется тен Хаг, вместе с остальными фанатами пришел на «Уэмбли», чтобы посмотреть финал Кубка Англии.

21-летний футболист играл под руководством голландского тренера в «Аяксе», и множество СМИ сообщали, что «Юнайтед» хочет подписать правого защитника, но он не является первоочередной целью клуба.

Сам игрок не раз говорил о своем желании вновь поработать с тен Хагом, а также заявил, что покинет Нидерланды этим летом:

«Мой трансфер все ближе. Есть много конкретных интересов на лето. Прошлым летом «Аякс» попросил меня продлить контракт и остаться еще на один сезон. Я сделал это из любви к клубу».

И сегодня он приехал посмотреть, как «МЮ» справится с одним из важнейших матчей этого сезона.

Ждем на «Олд Траффорд» в следующем сезоне?

3 комментария

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piper65
Не надо это чудо
+3
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Чёрный тюльпан
Тимбером интересовались прошлым летом, по ходу сезона о нём больше ни одной новости не вышло. Хватит отсебятину уже писать! Позорище, а не блог, как и его авторы.
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Мовлид Байсалуев
Ответ Чёрный тюльпан
Тимбером интересовались прошлым летом, по ходу сезона о нём больше ни одной новости не вышло. Хватит отсебятину уже писать! Позорище, а не блог, как и его авторы.
Про Казимиро тоже ничего не было слышно
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