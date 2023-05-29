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«Вегорст едва ли быстрее моей мамы»: Мерфи предлагает Тен Хагу отказаться от Ваута в финале Кубка Англии

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В беседе с Daily Mail Дэнни Мерфи сказал: «Всегда трудно что-то прогнозировать в Пепе Гвардиоле, но я предполагаю, что он сыграет с сильнейшей командой с Рубеном Диашем и Джоном Стоунзом в центре защиты.

Тогда «Манчестер Юнайтед» нужен настоящий центральный нападающий, чтобы выбить их из колеи. Мы знаем, что Стоунз любит выходить в полузащиту.

Антони Марсьяль не быстрее Диаша, а Вегорст чуть быстрее моей мамы, так что это означает, что Маркус Рэшфорд будет в центре.

Он заставит Стоунза дважды подумать, прежде чем продвигаться вперед».

1 комментарий

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red hikkikomori
А мама то у него в неплохой форме)
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