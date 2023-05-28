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«Мы не можем зависеть от одного игрока». Эрик тен Хаг пожаловался на недостаток игроков, способных забивать голы

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Нужен еще один Вегорст.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» посетовал на проблемы с составом.

«Нам нужно больше голевых возможностей по всей команде, мы не можем зависеть от одного.

Ведь главный голеадор тоже может не оказаться в составе. Нам нужно больше способностей для набора очков», - заявил наставник «МЮ» Эрик тен Хаг.

У «Манчестер Юнайтед» действительно есть проблема с нападающими. После ухода Роналду в клубе остался только травматичный Антони Марсьяль и Ваут Вегорст, который так и не смог отличиться в АПЛ за 16 матчей в футболке красных дьяволов.

Ситуация с трансферами осложняется непонятной судьбой клуба - есть вероятность, что новый сезон манкунианцы начнут с новыми владельцами, поэтому непонятно, как клуб будет работать летом на трансферном рынке.

3 комментария

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Андрей Тишкович
С этой растянувшейся продажей рискуем пролететь мимо трансферного рынка а в конце набрать тех кто остался типо Рабьё и тд
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Hella black
С новым владельцем будут новые вливания,по любасу,что бы завоевать доверие болельщиков будет парочка крупных закупок !
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mancunian82
Ответ Андрей Тишкович
С этой растянувшейся продажей рискуем пролететь мимо трансферного рынка а в конце набрать тех кто остался типо Рабьё и тд
Не смотря на продажу, полагаю у клуба будет трансферный бюджет в районе 100-150 млн. Этой суммы с полна должно хватит на покупку качественного форварда. К тому же на выход стоят несколько игроков, это ещё плюс млн 100.
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