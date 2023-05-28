Нужен еще один Вегорст.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» посетовал на проблемы с составом.

«Нам нужно больше голевых возможностей по всей команде, мы не можем зависеть от одного.

Ведь главный голеадор тоже может не оказаться в составе. Нам нужно больше способностей для набора очков», - заявил наставник «МЮ» Эрик тен Хаг.

У «Манчестер Юнайтед» действительно есть проблема с нападающими. После ухода Роналду в клубе остался только травматичный Антони Марсьяль и Ваут Вегорст, который так и не смог отличиться в АПЛ за 16 матчей в футболке красных дьяволов.

Ситуация с трансферами осложняется непонятной судьбой клуба - есть вероятность, что новый сезон манкунианцы начнут с новыми владельцами, поэтому непонятно, как клуб будет работать летом на трансферном рынке.