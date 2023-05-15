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«Юнайтед» принял окончательно решение по Филу Джонсу. Защитник отдал клубу 10 сезонов карьеры

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Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе
Итан Гэлбрейт
Ондржей Мастны
Футбол Футбол

У игрока истекает контракт.

По данным Manchester Evening News, карьера Фила Джонса в «Юнайтед» завершится через несколько недель.

Контракт центрального защитника истекает 30 июня 2023 года и клуб не собирается его продлевать.

Кроме Джонса из клуба также уйдут Аксель Туанзебе, Итан Гэлбрейт, Ондржей Мастны и Чарли Уэлленс.

В 2019 году Фил Джонс в последний раз продлил контракт и с тех пор сыграл всего в 16 матчах. 31-летний футболист ни разу не вышел на поле при Эрике тен Хаге.

9 комментариев

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KH Y7
Если ему карьера было бы важно он давно уехал бы !!
+7
0
+7
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Answer1
Ответ Astalion
Туанзебе можно было бы в аренду отдать
Какой смысл, ему уже 25 лет и из года в год лучше он не становится, нужно перестать коллекционировать средних игроков, если хотим бороться за что-то стоящее.
+4
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Волосатый Гонсалес
Ответ Mark
Легенда МЮ.
легенда футбола*
+2
0
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Mark
Легенда МЮ.
+1
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Dm Kznts
не в аренду отдавать а продвать нужно было
+1
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Astalion
Туанзебе можно было бы в аренду отдать
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mansur_axe
А сколько МЮ получил мемов за 10 сезонов 🤣🤣🤣🤣
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Alexander Yavriantz
Отдал сезоны карьеры? Это МЮ отдал ему миллионы за кждый год прозябания в лазарете.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Отдал сезоны карьеры? Это МЮ отдал ему миллионы за кждый год прозябания в лазарете.
это такой оборот речи от никитоса ))
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