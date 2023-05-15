9 комментариев

У игрока истекает контракт.

По данным Manchester Evening News, карьера Фила Джонса в «Юнайтед» завершится через несколько недель.

Контракт центрального защитника истекает 30 июня 2023 года и клуб не собирается его продлевать.

Кроме Джонса из клуба также уйдут Аксель Туанзебе, Итан Гэлбрейт, Ондржей Мастны и Чарли Уэлленс.

В 2019 году Фил Джонс в последний раз продлил контракт и с тех пор сыграл всего в 16 матчах. 31-летний футболист ни разу не вышел на поле при Эрике тен Хаге.