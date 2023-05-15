«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Адриену Рабьо, сообщает французское издание L’Equipe.

«Красные дьяволы» хотели подписать игрока «Ювентуса» прошлым летом, договорились с клубом, но не смогли прийти к соглашению с игроком о личных условиях.

Тем не менее, поскольку 28-летний футболист должен покинуть Серию А на правах свободного агента, в «МЮ» решили снова обратить внимание на Рабьо.

Адриен Рабьо был ключевым игроком сборной Франции на чемпионате мира 2022 года, в этом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях за «Ювентус», забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи.