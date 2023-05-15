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«МЮ» снова проявляет интерес к Адриену Рабьо

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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Адриену Рабьо, сообщает французское издание L’Equipe.

«Красные дьяволы» хотели подписать игрока «Ювентуса» прошлым летом, договорились с клубом, но не смогли прийти к соглашению с игроком о личных условиях.

Тем не менее, поскольку 28-летний футболист должен покинуть Серию А на правах свободного агента, в «МЮ» решили снова обратить внимание на Рабьо.

Адриен Рабьо был ключевым игроком сборной Франции на чемпионате мира 2022 года, в этом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех соревнованиях за «Ювентус», забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи.

6 комментариев

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Kerndl
Скауты Манчестера пришли к окнам мамки Рабьо и спросили - А Адриен выйдет погулять?)
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Frenkiee
Раньше В МЮ играли воины. А теперь мамина сыноки
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Леонид Ботвинник
Ответ Frenkiee
Раньше В МЮ играли воины. А теперь мамина сыноки
А он что, в МЮ играет ?
+2
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mansur_axe
ЭТХ тот ещё шарлатан если он всерьез решил его взять. Неужели нет лучше, Рабьо же середняк.
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KH Y7
Лучше взять Забитцера!!
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Сергей Бодякин
Как по мне, то я бы не брал его. Ну кому ж это интересно.🤪
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