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«Это сложно»: Винсент Компани рассказывает о планах на Вегорста в «Бернли»

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Он игрок футбольного клуба «Бернли», который играл в четверке лучших в Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», а также за Голландию», — сказал Винсент Компани The Mirror о Вауте Вегорсте.

«Мне трудно сказать о будущем, он еще будет играть в финале Кубка Англии.

Но все же я хочу, чтобы у него все было хорошо, и у нас будет разговор», — добавил он.

Вегорст находится в аренде у «Красных дьяволов» с января, после того как Эрик тен Хаг пригласил его в качестве экстренного дополнения, чтобы облегчить кризис нападающих в клубе.

Ожидается, что он вернется в «Бернли» по завершении сезона, а «Юнайтед» готовится сделать все возможное в предстоящем трансферном окне, чтобы заполучить нападающего мирового класса.

4 комментария

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mancunian82
Надо за все его поблагодарить, и красиво расстаться.
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SegaYasch
У Винсента фамилия Вега, а не Компани
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j9k4s6mx67
Надо признать, Вегхорст ничего не дал команде, не голов, не передач голевых. 3,4 игры может и играл в полузащите и то не айс! Считаю что аренда проваленная
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Frenkiee
Ожидается что он вернётся по окончании срока аренды, но Юнайтед всему силами хочет... Думал уже п... Они хотят купить Вегхорста😅 . Но Вегхорст хороший пацан
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