«Он игрок футбольного клуба «Бернли», который играл в четверке лучших в Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», а также за Голландию», — сказал Винсент Компани The Mirror о Вауте Вегорсте.

«Мне трудно сказать о будущем, он еще будет играть в финале Кубка Англии.

Но все же я хочу, чтобы у него все было хорошо, и у нас будет разговор», — добавил он.

Вегорст находится в аренде у «Красных дьяволов» с января, после того как Эрик тен Хаг пригласил его в качестве экстренного дополнения, чтобы облегчить кризис нападающих в клубе.

Ожидается, что он вернется в «Бернли» по завершении сезона, а «Юнайтед» готовится сделать все возможное в предстоящем трансферном окне, чтобы заполучить нападающего мирового класса.