«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в рамках 36-го тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победный гол забил французский нападающий Антони Марсьяль, а под занавес матча еще отличился, вышедший на замену, Алехандро Гарначо.

Манкунианцы сделали большой шаг в гонке за место в ЛЧ на следующий сезон. Их отрыв от «Ливерпуля» увеличился до четырех очков. До конца сезона осталось три тура.

По оценкам Sofascore лучшим игроком в составе «МЮ» стал Бруну Фернандеш, оцененный в 8,5 баллов.

Самая низкая оценка в составе манкунианцев у нападающего Ваута Вегорста - 6,3 балла.

Оценки основного состава.

Оценки игрокам запаса.