Бруну - лучший, Вегорст - худший. Оценки игроков «МЮ» за матч с «Вулверхэмптоном»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в рамках 36-го тура АПЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Победный гол забил французский нападающий Антони Марсьяль, а под занавес матча еще отличился, вышедший на замену, Алехандро Гарначо.
Манкунианцы сделали большой шаг в гонке за место в ЛЧ на следующий сезон. Их отрыв от «Ливерпуля» увеличился до четырех очков. До конца сезона осталось три тура.
По оценкам Sofascore лучшим игроком в составе «МЮ» стал Бруну Фернандеш, оцененный в 8,5 баллов.
Самая низкая оценка в составе манкунианцев у нападающего Ваута Вегорста - 6,3 балла.
Оценки основного состава.
Оценки игрокам запаса.
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