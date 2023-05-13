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Бруну - лучший, Вегорст - худший. Оценки игроков «МЮ» за матч с «Вулверхэмптоном»

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в рамках 36-го тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победный гол забил французский нападающий Антони Марсьяль, а под занавес матча еще отличился, вышедший на замену, Алехандро Гарначо.

Манкунианцы сделали большой шаг в гонке за место в ЛЧ на следующий сезон. Их отрыв от «Ливерпуля» увеличился до четырех очков. До конца сезона осталось три тура.

По оценкам Sofascore лучшим игроком в составе «МЮ» стал Бруну Фернандеш, оцененный в 8,5 баллов.

Самая низкая оценка в составе манкунианцев у нападающего Ваута Вегорста - 6,3 балла.

Оценки основного состава.

Оценки игрокам запаса.

5 комментариев

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Mesut Ozil
Какую конфетку он отдал во время второго гола, молодец
+3
0
+3
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Armen Aleksanyan
Антони больше заслужил думаю
+2
-1
+1
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ispomca
Ответ Armen Aleksanyan
Антони больше заслужил думаю
100%.. также как и Фред и Магваер.. а вот Каземиро непривычно много ошибался
+2
-1
+1
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Frenkiee
Фреда недооценивать не стоит
0
0
0
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Borboter
Ответ ispomca
100%.. также как и Фред и Магваер.. а вот Каземиро непривычно много ошибался
При этом оценка выше чем у Бисаки
0
0
0
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