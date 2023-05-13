Невозможно не победить.

Оле-Гуннар Сульшер посетил трибуны «Олд Траффорд» впервые после увольнения с поста тренера «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Норвежец в компании с Роем Кином находится на трибунах стадиона, где красные дьяволы играют ключевой матч с «Вулверхэмптоном» за место в зоне ЛЧ.

Сульшер фотографировался с фанатами возле поля и, похоже, был в очень хорошем настроении.

Какой вы Сульшер сегодня?