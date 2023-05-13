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😳 Даже Сульшер пришел поболеть за «МЮ» в важнейшем матче. Он не появлялся на «Олд Траффорд» с момента увольнения

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Невозможно не победить.

Оле-Гуннар Сульшер посетил трибуны «Олд Траффорд» впервые после увольнения с поста тренера «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

Норвежец в компании с Роем Кином находится на трибунах стадиона, где красные дьяволы играют ключевой матч с «Вулверхэмптоном» за место в зоне ЛЧ.

Сульшер фотографировался с фанатами возле поля и, похоже, был в очень хорошем настроении.

Какой вы Сульшер сегодня?

4 комментария

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Frenkiee
Мы любим тебя Сульшер
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Александр Самбур
Что значит ДАЖЕ?
0
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Кирилл Мирошниченко
Сульшер принёс фарт сегодня, ибо вышедший Гарначо забил в компенсированное))
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Dm Kznts
ого
0
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