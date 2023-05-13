😳 Даже Сульшер пришел поболеть за «МЮ» в важнейшем матче. Он не появлялся на «Олд Траффорд» с момента увольнения
Невозможно не победить.
Оле-Гуннар Сульшер посетил трибуны «Олд Траффорд» впервые после увольнения с поста тренера «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.
Норвежец в компании с Роем Кином находится на трибунах стадиона, где красные дьяволы играют ключевой матч с «Вулверхэмптоном» за место в зоне ЛЧ.
Сульшер фотографировался с фанатами возле поля и, похоже, был в очень хорошем настроении.
Какой вы Сульшер сегодня?
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