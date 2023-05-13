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«Они, к сожалению, не послушали». Сульшер предлагал «Манчестер Юнайтед» подписать Эрлинга Холанда за крошечную сумму, но клуб отказался

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Самая большая ошибка Глейзеров?

Оле-Гуннар Сульшер рассказал шокирующую историю о том, как «Манчестер Юнайтед» отказался от возможности подписать Эрлинга Холанда всего за 4 миллиона фунтов стерлингов.

Когда Сульшер был главным тренером «Мольде», а Жозе Моуринью руководил «красными дьяволами», норвежский специалист пытался убедить свой бывший клуб в том, что 17-летний Холанд может стать одним из величайших нападающих в мире. Однако «Юнайтед» отказался от подписания игрока, который в этом сезоне побил все рекорды по результативности «Сити» и вполне может выиграть «Золотой мяч».

В разговоре с The Athletic Оле рассказал о том случае:

«Я связался с «Юнайтед», потому что у нас был талантливый нападающий [Холанд], которого им нужно было подписать. Но они, к сожалению, не послушали. Я просил четыре миллиона, но они его так и не подписали. Четыре миллиона! Не спрашивайте, где он сейчас. Он слишком хорош...»

Учитывая успехи Холанда в «Манчестер Сити», можно сказать наверняка, что «МЮ» упустил великолепную возможность стать клубом, раскрывшим мощнейшего нападающего современности.

Надо было слушать Оле...

1 комментарий

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Андрей Тишкович
Слишком крошечная была сумма Глейзеры не поняли прикола
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