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Пора на выход. Игроки «Манчестер Юнайтед», которые могут покинуть клуб в ближайшее время

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Уже в следующем месяце откроется летнее трансферное окно, и «Манчестер Юнайтед» предстоит много работы, в том числе принять решение, кто останется в клубе на следующий сезон. У многих игроков контракты истекают уже этим летом, или они выходят на последний год соглашения, так что давайте посмотрим, кто из футболистов «красных дьяволов» выстроился в очередь на уход.

Игроки, у которых заканчиваются контракты этим летом

Аксель Туанзебе

17 лет воспитанника «Юнайтед» в клубе подойдут к концу этим летом. Ожидается, что защитник, который в настоящее время находится в аренде в «Сток Сити», уйдет бесплатно.

Джек Батленд

В январе Батленд перешел в «Юнайтед» из «Кристал Пэлас» на полгода на правах аренды. Голкипер ни разу не сыграл за манкуниацев в официальном матче, и неясно, будет ли ему предложен новый контракт, так как все зависит от того, останется ли Де Хеа первым номером.

Том Хитон

Летом еще один вратарь станет свободным агентом. Как и в случае с Батлендом, неизвестно, сохранят ли его в команде, так как в первую очередь клубу надо решить, кто будет оберегать ворота в следующем сезоне.

Фил Джонс

Наконец, по окончании сезона Джонса больше не будут называть игроком «Манчестер Юнайтед». Англичанин в клубе с 2009 года, но его карьере помешали травмы, поэтому в последние годы мы практически не видели его на поле.

Марсель Забитцер

Забитцер в январе перешел на «Олд Траффорд» из мюнхенской «Баварии» как срочная замена для Кристиана Эриксена. Его аренда не предполагает права выкупа, но австриец открыто заявил, что хочет остаться в клубе. В скором времени тен Хаг должен принять решение о его будущем.

Ваут Вегорст

Еще одна зимняя аренда: контракт Вегорста истекает в ближайшие несколько недель. Как и Забитцер, голландец хочет остаться, но пока ничего не решено. Ходят слухи, что в клубе очень ценят самоотдачу футболиста, однако вряд ли ему предложат новое соглашение.

Игроки, у которых остался один год по контракту

Виктор Линделеф

В прошлом сезоне казалось, что Линделеф готов покинуть клуб, но после назначения тен Хага, который дал ему больше игрового времени, ситуация изменилась. «Юнайтед» планирует сохранить защитника.

Брэндон Уильямс

В этом сезоне Уильямсу удалось сыграть всего четыре минуты, и следующим летом он должен уйти из клуба.

Диогу Далот

В декабре «Юнайтед» продлил контракт с Далотом на один год. Он должен получить улучшенное предложение в ближайшее время.

Аарон Уан-Биссака

В этом сезоне Уан-Биссака доказал всем скептикам, что они ошибались на его счет, став важным игроком в команде голландского тренера. Однако пока неясно, сделал ли он достаточно, чтобы получить новый контракт.

Фред

Как и Далот, Фред согласился на продление на еще один год, но нет гарантии, что он получит новое предложение в 2024 году.

Маркус Рэшфорд

Рэшфорд, несомненно, самый звездный игрок «Юнайтед», и клуб сделает все, чтобы сохранить его. Новый контракт не за горами.

Антони Марсьяль

Марсьяль продолжает бороться с травмами, и он пропустил немало матчей, возвращаясь в форму. Поскольку этим летом клуб рассчитывает подписать нового нападающего, ему скорее всего придется искать себя где-то еще.

Текущие переговоры

Давид Де Хеа

Де Хеа, самый дорогой потенциальный свободный агент в составе «Юнайтед», и он все еще ведет переговоры с клубом о новом соглашении.

Существуют большие сомнения, относительно будущего голкипера, так как в этом сезоне он совершил несколько очень значимых ошибок, а его игра вызывает больше критики, чем похвал. Учитывая его впечатляющие запросы по зарплате, сложно сказать, какие решение примут манкунианцы.

Есть ли в этом списке кто-то, по кому вы будете скучать?

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