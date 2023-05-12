7 комментариев

📹Гари Невилл собрал команду мечты и забыл включить в нее одного легендарного игрока. Все равно получился мощный состав
Какой же он скромный!
В выпуске одной из программ на CBS Sports легенда «Юнайтед» Гари Невилл составил дрим-тим, состоящую из тех, с кем ему посчастливилось играть. Самый удивительный выбор произошел на позиции правого защитника, куда англичанин из скромности поставил не себя, а Дениса Ирвина.
Вратарь − Петер Шмейхель
«Выбор стоял между Петером Шмехейлем и Эдвином ван дер Саром. Это было два великих вратаря, с которыми я играл. Я выбрал Шмейхеля, потому что он переосмыслил в 90-х вратарское искусство. То, как он отдавал мяч, бросался за мячом... те большие сейвы, которые он делал... Я считаю, что он переосмыслил вратарское искусство и был в то время лучшим вратарем в мире».
Правый защитник − Денис Ирвин
«Он величайший защитник, которого я когда-либо видел».
Центральные защитники − Неманя Видич и Рио Фердинанд
«Одна из самых сложных зон. У нас были Яп Стам, Стив Брюс, Гари Паллистер... Но я считаю, что партнерство Видича и Фердинанда было лучшим в мире. Мы вышли в три финала Лиги чемпионов за четыре года. Потому выбрал этих двоих»
Левый защитник − Патрис Эвра
«Он был удивительным персонажем. Играл в команде, которая выиграла Лигу чемпионов в 2008 году».
Правый полузащитник − Дэвид Бекхэм
«Он был лучшим в кроссах, лучшим дриблером...»
Центральный полузащитник − Пол Скоулз
«Он был пасующим, забивающим и координирующим команду...»
Центральный полузащитник − Рой Кин
«Он был самым вдохновляющим футболистом, с которым я играл...»
Левый полузащитник − Райан Гиггз
«Гиггз был лучшим дриблером и умел забивать голы».
Подводя итог выбора линии полузащиты, Невилл сказал: «Эта четверка − лучший квартет хавбеков, который я когда-либо видел в футболе. Эти четыре игрока не от мира сего. Как единое целое, их скорость работы с мячом и качество игры с мячом... Эта четверка никогда не изменится».
Нападающие − Криштиану Роналду и Уэйн Руни
«С позициями впереди у меня была большая проблема. Есть Эрик Кантона, Дуайт Йорк, Энди Коул, Уэйн Руни, Роналду... Но Руни и Роналду в период между 2007 и 2010 годами... Я никогда не видел ничего подобного. Скорость, качество, физическая сила, голы, передачи, спринты. Когда они играли впереди, все выглядело совершенством».
Дрим-тим Невилла: Шмейхель; Ирвин, Фердинанд, Видич, Эвра; Скоулз, Кин, Бекхэм, Гиггз; Роналду, Руни.
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