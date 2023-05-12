7 комментариев

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📹Гари Невилл собрал команду мечты и забыл включить в нее одного легендарного игрока. Все равно получился мощный состав

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Какой же он скромный!

В выпуске одной из программ на CBS Sports легенда «Юнайтед» Гари Невилл составил дрим-тим, состоящую из тех, с кем ему посчастливилось играть. Самый удивительный выбор произошел на позиции правого защитника, куда англичанин из скромности поставил не себя, а Дениса Ирвина.

Вратарь − Петер Шмейхель

«Выбор стоял между Петером Шмехейлем и Эдвином ван дер Саром. Это было два великих вратаря, с которыми я играл. Я выбрал Шмейхеля, потому что он переосмыслил в 90-х вратарское искусство. То, как он отдавал мяч, бросался за мячом... те большие сейвы, которые он делал... Я считаю, что он переосмыслил вратарское искусство и был в то время лучшим вратарем в мире».

Правый защитник − Денис Ирвин

«Он величайший защитник, которого я когда-либо видел».

Центральные защитники − Неманя Видич и Рио Фердинанд

«Одна из самых сложных зон. У нас были Яп Стам, Стив Брюс, Гари Паллистер... Но я считаю, что партнерство Видича и Фердинанда было лучшим в мире. Мы вышли в три финала Лиги чемпионов за четыре года. Потому выбрал этих двоих»

Левый защитник − Патрис Эвра

«Он был удивительным персонажем. Играл в команде, которая выиграла Лигу чемпионов в 2008 году».

Правый полузащитник − Дэвид Бекхэм

«Он был лучшим в кроссах, лучшим дриблером...»

Центральный полузащитник − Пол Скоулз

«Он был пасующим, забивающим и координирующим команду...»

Центральный полузащитник − Рой Кин

«Он был самым вдохновляющим футболистом, с которым я играл...»

Левый полузащитник − Райан Гиггз

«Гиггз был лучшим дриблером и умел забивать голы».

Подводя итог выбора линии полузащиты, Невилл сказал: «Эта четверка − лучший квартет хавбеков, который я когда-либо видел в футболе. Эти четыре игрока не от мира сего. Как единое целое, их скорость работы с мячом и качество игры с мячом... Эта четверка никогда не изменится».

Нападающие − Криштиану Роналду и Уэйн Руни

«С позициями впереди у меня была большая проблема. Есть Эрик Кантона, Дуайт Йорк, Энди Коул, Уэйн Руни, Роналду... Но Руни и Роналду в период между 2007 и 2010 годами... Я никогда не видел ничего подобного. Скорость, качество, физическая сила, голы, передачи, спринты. Когда они играли впереди, все выглядело совершенством».

Дрим-тим Невилла: Шмейхель; Ирвин, Фердинанд, Видич, Эвра; Скоулз, Кин, Бекхэм, Гиггз; Роналду, Руни.

А вы согласны с выбором легенды «Юнайтед»? Пишите в комментариях.

7 комментариев

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Ivchev
В точку, на мой взгляд. Конечно, Кантона достоин тоже, но вместо кого...
+4
-1
+3
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ispomca
Абсолютно адекватная команда.. сбалансированная.. даже сразу и не скажешь кого можно заменить
+2
0
+2
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Neron
Невилл должен был выбрать или Ирвина или Эвра, но он слукавил, ибо справа в защите не вспомнить великого. Состав сильнейший, но это вкусовщина, кто-то поставит Роналду вместо Бэкста и добавит Кантона, а кто-нибудь Бэста. Люди постарше вспомнят Робсона, кто-то скажет, что без сэра Бобби Юнайтед быть не может и будет прав!
0
0
0
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ken35
Ответ ispomca
Абсолютно адекватная команда.. сбалансированная.. даже сразу и не скажешь кого можно заменить
+
0
0
0
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ken35
Ответ ken35
+
Вместо Ирвина - Валенсия
0
0
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