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«Уверен на 100%». Оле-Гуннар Сульшер называет будущего тренера «МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
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Оле-Гуннар Сульшер видит в Майкле Кэррике будущего тренера «Манчестер Юнайтед».

Сульшер сказал The Athletic: «Я на 100% уверен, что Майкл станет тренером «Юнайтед», если захочет. Майкл - цельный и принципиальный человек, семьянин, его знания также не имеют себе равных».

«Он тренировался под началом сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью, и он играл с лучшими футболистами в мире. Он победитель, который контролирует свои эмоции. Я не могу представить, чтобы он не стал тренером «Манчестер Юнайтед».

«Майкл — прекрасный человек, такому все желают успеха. В нем нет ничего негативного. Он делает то, что делает, по правильным причинам».

«Мне не нравится сравнивать себя с другими, но я вижу себя в Майкле, а Майкла во мне. Я не говорю, что мог сделать такой же пас, как он, но мы оба спокойные, думающие люди».

«Майкл – победитель, он знает, чего хочет и не ослабляет хватку, но он никогда не будет срываться на футболистах».

Кэррик возглавил испытывающий трудности «Мидлсбро» в октябре и полностью изменил ситуацию в клубе, обеспечив им место в плей-офф Чемпионшипа. Его команда вторая по количеству забитых голов в чемпионате.

В воскресенье «Мидлсбро» сыграет первый полуфинальный матч плей-офф против «Ковентри Сити».

6 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Карик хороший потенциал имеет как тренер, в этом сезоне он доказывает свою состоятельность. В будующем вполне может стать на долгие годы тренером МЮ
+7
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+7
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Йозеф Кнехт
Интересные в чемпионшипе полуфиналы, возможно Каррик будет тренером клуба АПЛ.
+2
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+2
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Yri Yrov
по-моему сам Сульшер если смотреть на текущие клубы вроде Челси и сравнить, не плохой тренер был
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QWertY
Маккена тоже неплох. С Ипсвичем громит всех кого можно и заслуженно выходит в чемпионшип
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Romuliq
летом можно подписать
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Ksandvankneshas
Каррик и Маккена ушли и в этом сезоне являются одними из лучших тренеров в своих лигах. А Сульшера почему-то никто не зовёт 🤔
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