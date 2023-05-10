Оле-Гуннар Сульшер видит в Майкле Кэррике будущего тренера «Манчестер Юнайтед».

Сульшер сказал The Athletic: «Я на 100% уверен, что Майкл станет тренером «Юнайтед», если захочет. Майкл - цельный и принципиальный человек, семьянин, его знания также не имеют себе равных».

«Он тренировался под началом сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью, и он играл с лучшими футболистами в мире. Он победитель, который контролирует свои эмоции. Я не могу представить, чтобы он не стал тренером «Манчестер Юнайтед».

«Майкл — прекрасный человек, такому все желают успеха. В нем нет ничего негативного. Он делает то, что делает, по правильным причинам».

«Мне не нравится сравнивать себя с другими, но я вижу себя в Майкле, а Майкла во мне. Я не говорю, что мог сделать такой же пас, как он, но мы оба спокойные, думающие люди».

«Майкл – победитель, он знает, чего хочет и не ослабляет хватку, но он никогда не будет срываться на футболистах».

Кэррик возглавил испытывающий трудности «Мидлсбро» в октябре и полностью изменил ситуацию в клубе, обеспечив им место в плей-офф Чемпионшипа. Его команда вторая по количеству забитых голов в чемпионате.

В воскресенье «Мидлсбро» сыграет первый полуфинальный матч плей-офф против «Ковентри Сити».