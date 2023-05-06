«Лучший игрок, с которым я, вероятно, играл, — это Маркус Рэшфорд», — сказал Каллум Уилсон JD Sports через UtdDistrict.

«Я думаю, что он [Рэшфорд] сейчас набрал форму, и люди видят в нем лучшее, но даже до этого, он был хорош».

Уилсон и Рэшфорд - товарищи по сборной Англии. У последнего незабываемая кампания с 29 голами во всех соревнованиях в этом сезоне — лучший результат в его карьере с большим отрывом.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» также забил три гола на зимнем чемпионате мира за Англию.

«Ньюкасл» Уилсона в настоящее время опережает «Юнайтед» на два очка в Премьер-лиге. В воскресенье они встретятся с «Арсеналом» и «Вест Хэмом» соответственно.