United Tweets
Блог

Оказывается, Рой Кин любит снукер. Однако болельщиков удивил не этот факт, а то, что они увидели на фото

Клубы Клубы
Рой Кин Рой Кин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Джеймс Уайт
чемпионат мира (снукер)
Марк Селби Марк Селби
Люка Бресель
Футбол Футбол

Не очень удачный снимок.

В воскресенье вечером в толпе зрителей зала Крусибл была замечена легенда «Юнайтед» Рой Кин. Он пришел понаблюдать за финалом чемпионата мира по снукеру и собственными глазами увидел, как Марк Селби стал первым игроком в истории, сделавшим в решающем матче максимальный брейк в 147 очков.

В воскресенье англичанин, которому противостоял бельгиец Люка Бресель, приблизился к нему на расстояние в один фрейм, но в понедельник игроков еще ждала последняя сессия игры. Четырехкратный чемпион мира Селби по итогу проиграл молодому Бреселю со счетом 18:15.

Однако футбольных болельщиков взволновало не то, что происходило на снукерном столе, а то, что было за его пределами. В коридорах Крусибла Рой Кин встретился с шестикратным финалистом чемпионатов мира по снукеру, легендой Джимми Уайтом.

Легенды сделали совместное фото, а внимательные фанаты заметили руку Роя, которая выглядела не очень естественно, и не сдержались от актуальных шуток:

💭 Похоже, что рука Роя на диете.

💭 Рой так увлекся, что его рука превратилась в бильярдный кий.

💭 Рою нужно прекратить заниматься с отягощениями только для левой руки.

💭 Что происходит с рукой Роя? Я видел и более толстые веточки.

💭 С такой правой рукой, как у Кина, из него не получился бы игрок в снукер.

💭 Мне кажется, что Рою даже не нужен кий. Он смог бы наносить удары кулаком.

Остальные же шутили про то, что 51-летний экс-игрок опять стоит с каменным лицом, как будто бы парой минут ранее не стал свидетелем исторического рекорда Селби.

Пока Рой Кин наслаждался обществом Джимми Уайта, Марка Селби и Люки Бреселя, он потерял коллегу по работе на Sky: Грэм Сунесс настолько расстроился из-за игры «Ливерпуля», что объявил об уходе с поста эксперта. Спустя 15 лет после прихода на эту должность. Хорошо, что Рой более стойкий.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий