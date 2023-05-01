Не очень удачный снимок.

В воскресенье вечером в толпе зрителей зала Крусибл была замечена легенда «Юнайтед» Рой Кин. Он пришел понаблюдать за финалом чемпионата мира по снукеру и собственными глазами увидел, как Марк Селби стал первым игроком в истории, сделавшим в решающем матче максимальный брейк в 147 очков.

В воскресенье англичанин, которому противостоял бельгиец Люка Бресель, приблизился к нему на расстояние в один фрейм, но в понедельник игроков еще ждала последняя сессия игры. Четырехкратный чемпион мира Селби по итогу проиграл молодому Бреселю со счетом 18:15.

Однако футбольных болельщиков взволновало не то, что происходило на снукерном столе, а то, что было за его пределами. В коридорах Крусибла Рой Кин встретился с шестикратным финалистом чемпионатов мира по снукеру, легендой Джимми Уайтом.

Легенды сделали совместное фото, а внимательные фанаты заметили руку Роя, которая выглядела не очень естественно, и не сдержались от актуальных шуток:

💭 Похоже, что рука Роя на диете.

💭 Рой так увлекся, что его рука превратилась в бильярдный кий.

💭 Рою нужно прекратить заниматься с отягощениями только для левой руки.

💭 Что происходит с рукой Роя? Я видел и более толстые веточки.

💭 С такой правой рукой, как у Кина, из него не получился бы игрок в снукер.

💭 Мне кажется, что Рою даже не нужен кий. Он смог бы наносить удары кулаком.

Остальные же шутили про то, что 51-летний экс-игрок опять стоит с каменным лицом, как будто бы парой минут ранее не стал свидетелем исторического рекорда Селби.

Пока Рой Кин наслаждался обществом Джимми Уайта, Марка Селби и Люки Бреселя, он потерял коллегу по работе на Sky: Грэм Сунесс настолько расстроился из-за игры «Ливерпуля», что объявил об уходе с поста эксперта. Спустя 15 лет после прихода на эту должность. Хорошо, что Рой более стойкий.