Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал трех игроков «МЮ» после матча с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге в четверг, 27 апреля.

Команда Эрика тен Хага вела 2:0 в первом тайме, но упустила преимущество во вторые 45 минут, в итоге игра закончилась со счетом 2:2.

Шмейхель был недоволен игрой Виктора Линделефа, Люка Шоу и Тирелла Маласии вчера вечером.

«Без Варана и Мартинеса в обороне команда уязвима. Нет никакого давления при передачах, Линделеф — наполовину центральный, наполовину крайний защитник, а Люк Шоу — крайний защитник, и они тянутся к мячу и совсем не опекают игроков».

«А во время второго гола, я не знаю, что делал Маласиа. Мяч пролетает прямо мимо него, а он просто смотрел», - говорил Шмейхель.

После ничьей «Манчестер Юнайтед» остается четвертым в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на шесть очков с двумя играми в запасе.