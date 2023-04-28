«В обороне команда уязвима». Петер Шмейхель недоволен игрой троих футболистов «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал трех игроков «МЮ» после матча с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге в четверг, 27 апреля.
Команда Эрика тен Хага вела 2:0 в первом тайме, но упустила преимущество во вторые 45 минут, в итоге игра закончилась со счетом 2:2.
Шмейхель был недоволен игрой Виктора Линделефа, Люка Шоу и Тирелла Маласии вчера вечером.
«Без Варана и Мартинеса в обороне команда уязвима. Нет никакого давления при передачах, Линделеф — наполовину центральный, наполовину крайний защитник, а Люк Шоу — крайний защитник, и они тянутся к мячу и совсем не опекают игроков».
«А во время второго гола, я не знаю, что делал Маласиа. Мяч пролетает прямо мимо него, а он просто смотрел», - говорил Шмейхель.
После ничьей «Манчестер Юнайтед» остается четвертым в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на шесть очков с двумя играми в запасе.
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