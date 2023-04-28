United Tweets
Блог

«В обороне команда уязвима». Петер Шмейхель недоволен игрой троих футболистов «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»

Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Люк Шоу Люк Шоу
Клубы Клубы
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Футбол Футбол

Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал трех игроков «МЮ» после матча с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге в четверг, 27 апреля.

Команда Эрика тен Хага вела 2:0 в первом тайме, но упустила преимущество во вторые 45 минут, в итоге игра закончилась со счетом 2:2.

Шмейхель был недоволен игрой Виктора Линделефа, Люка Шоу и Тирелла Маласии вчера вечером.

«Без Варана и Мартинеса в обороне команда уязвима. Нет никакого давления при передачах, Линделеф — наполовину центральный, наполовину крайний защитник, а Люк Шоу — крайний защитник, и они тянутся к мячу и совсем не опекают игроков».

«А во время второго гола, я не знаю, что делал Маласиа. Мяч пролетает прямо мимо него, а он просто смотрел», - говорил Шмейхель.

После ничьей «Манчестер Юнайтед» остается четвертым в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на шесть очков с двумя играми в запасе.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Маласия пусть в чемпионате Малайзии играет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Маласия - не уровень, Линделеф - донный протеже Мауриньо, так и не приобретший стабильности.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Нефига было Смоллинга отпускать в Рому 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гулжигит Жумабаевич
Надо возвращать Фила Джонса на основной состав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий