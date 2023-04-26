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«Я видел, что Роналду разочарован». Эмилиано Мартинес объяснил свою странную выходку в матче против «МЮ» в 2021 году

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Эмилиано Мартинес - эксперт по пенальти, недавно он поделился секретами своего мастерства. Голкипер «Астон Виллы» заработал репутацию благодаря своим решающим сэйвам во время чемпионата мира и Кубка Америки в составе Аргентины.

В программе Behind The Game Мартинеса попросили прокомментировать один эпизод, произошедший в игре между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Он рассказал, что был удивлен, что 11-метровый удар решил исполнить Бруну Фернандеш, а не Криштиану Роналду, поэтому воспользовался этим фактом, чтобы позлить Фернандеша.

«Я видел, как Роналду разочарован тем, что не он будет бить, и подумал, что здесь есть напряжение. Я спросил: «Почему Роналду не хочет бить?».

«Это даже не треп. Я создаю хаос. Это была 92-я минута игры, я должен как-то отвлечь Фернандеша, потому что у «МЮ» было все, чтобы победить», — сказал Мартинес.

«Бруну не провалил ни одного пенальти из последних 25 или что-то в этом роде. Я советовался с  Месси, и он сказал, что когда ты много перемещаешься, то нападающему это не нравится. Я танцевал не потому, что хотел танцевать. Никогда не практиковал этот танец. Я даже сейчас повторить не смогу, но в тот момент это пришло мне в голову».

«Нападающие выбирают точку, и, благодаря мастерству, они могут отравить мяч в ворота. А если вратарь двигается и создает хаос, то нападающему сложнее сфокусироваться. Месси подсказал мне это».

На «Олд Траффорд» Фернандеш не смог реализовать свой пенальти, а победа осталась за «Астон Виллой».

2 комментария

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Hella black
Эми Мартинес футбольный Конор Макгрегор ! В плане трэш-тока,ну ни чем не уступает ))
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Игорь Климов
Лео Месси и тут дал правильный совет Мартинесу, оба молодцы!
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