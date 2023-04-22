10 комментариев

Не умеют продавать или выкачивают из них последние силы.

Сегодня исполняется ровно десять лет со дня хет-трика Робина ван Перси, который заставил поверить в то, что «Юнайтед» возьмет титул АПЛ, что и случилось. В этом сезоне, как и в последнее десятилетие, победа в чемпионате не светит, потому в клубе надеялись на кубковый требл. Уже не получится, так как команда проиграла «Севилье» и вылетела из Лиги Европы.

Это поражение, а особенно выступления некоторых игроков, заставили Тен Хага переоценить будущее некоторых игроков на «Олд Траффорд».

Очевидно, что позиция форварда находится на первом месте в списке на усиление. Самые часто упоминаемые фамилии − Осимхен, Хойлунд и Кейн.

Также в списке могут быть правый защитник, центральный полузащитник, центральный защитник и вратарь. Вполне вероятно, что «Юнайтед» придется не только покупать, но и много продавать.

Вот только для голландца есть плохие новости: у клуба все не очень хорошо не только с внутренними трофеями, но и с продажами игроков.

По подсчетам Tha Athletic, только Дэниэл Джеймс, Дэйли Блинд, Хавьер Эрнандес и Крис Смолинг были проданы дороже, чем куплены ранее. Конечно, в этот период из команды уходили некоторые игроки академии, которые принесли клубу, но нет никого больше, на кого потратили деньги.

За Джеймса «Юнайтед» выручил 10 млн фунтов, за Смоллинга − 8 млн, за Хавьера Эрнандес всего 1 млн, а за Блинда и того меньше − 300 тысяч.

Сообщается, что Тен Хаг готов продать аж 15 человек из состава. И в клубе явно хотят выручить от каждой продажи как можно больше денег. Как видим, раньше получалось далеко не всегда.