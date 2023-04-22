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Удивительная статистика. «Юнайтед» за последние 10 лет заработал только на четырех купленных игроках

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Не умеют продавать или выкачивают из них последние силы.

Сегодня исполняется ровно десять лет со дня хет-трика Робина ван Перси, который заставил поверить в то, что «Юнайтед» возьмет титул АПЛ, что и случилось. В этом сезоне, как и в последнее десятилетие, победа в чемпионате не светит, потому в клубе надеялись на кубковый требл. Уже не получится, так как команда проиграла «Севилье» и вылетела из Лиги Европы.

Это поражение, а особенно выступления некоторых игроков, заставили Тен Хага переоценить будущее некоторых игроков на «Олд Траффорд».

Очевидно, что позиция форварда находится на первом месте в списке на усиление. Самые часто упоминаемые фамилии − Осимхен, Хойлунд и Кейн.

Также в списке могут быть правый защитник, центральный полузащитник, центральный защитник и вратарь. Вполне вероятно, что «Юнайтед» придется не только покупать, но и много продавать.

Вот только для голландца есть плохие новости: у клуба все не очень хорошо не только с внутренними трофеями, но и с продажами игроков.

По подсчетам Tha Athletic, только Дэниэл Джеймс, Дэйли Блинд, Хавьер Эрнандес и Крис Смолинг были проданы дороже, чем куплены ранее. Конечно, в этот период из команды уходили некоторые игроки академии, которые принесли клубу, но нет никого больше, на кого потратили деньги.

За Джеймса «Юнайтед» выручил 10 млн фунтов, за Смоллинга − 8 млн, за Хавьера Эрнандес всего 1 млн, а за Блинда и того меньше − 300 тысяч.

Сообщается, что Тен Хаг готов продать аж 15 человек из состава. И в клубе явно хотят выручить от каждой продажи как можно больше денег. Как видим, раньше получалось далеко не всегда.

10 комментариев

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Lavinka
МЮ не умеет продавать игроков . Спасибо скажем Вудворту . Посмотрим что будет при Хаге .
+3
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Elik1989
Загвоздка в том, что МЮ свои игроков "откармливает"!!!!... И когда стоит вопрос "на выход", они не особо готовы идти на понижение зарплаты, считают, что они из МЮ должны идти в клуб по статусу не ниже Реала или и вовсе можно просто не играть и получать свои миллионы. Таких игроков оооочень сложно пристроить.
+1
0
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Ksandvankneshas
А Перейра? Его купили всё-таки (хоть и в академию), а недавно продали за десятку лям в Фулхэм. Он там является железным основным, кстати.
+1
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Пацанчик реальный
Интересно,сколько они смогут выручить за Магвайера?Или там будет как на том демотиваторе,где жена пишет отдам мужа в хорошие руки,ест не много!
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Dm Kznts
балбес вудварт абсолютно не умел продавать
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FortMinor
Ответ Lavinka
МЮ не умеет продавать игроков . Спасибо скажем Вудворту . Посмотрим что будет при Хаге .
даа джонс до сих пор сидит на зп
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Lavinka
Ответ FortMinor
даа джонс до сих пор сидит на зп
Летом уйдёт свободным .
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[torturing_you]
Ответ Pushkin_CR7
Зачем топ клубу зарабатывать на игроках? Ну что за дурь? О, Боже. Идите туда же где обсуждают потратили миллиард за 10 лет))) если что, это 100 в сезон, при доходах в 600.
чтобы сокращать отрицательное трансферное сальдо и иметь пространство для маневра, если надо оперативно закупить несколько игроков, а ещё сокращать нагрузку на зарплатный бюджет.
Плюс у манков дефицит бюджета, ибо большие траты не вылились в спортивные результаты
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Pushkin_CR7
Ответ [torturing_you]
чтобы сокращать отрицательное трансферное сальдо и иметь пространство для маневра, если надо оперативно закупить несколько игроков, а ещё сокращать нагрузку на зарплатный бюджет. Плюс у манков дефицит бюджета, ибо большие траты не вылились в спортивные результаты
По порядку.
Трансферное сальдо и пространство для маневра вообще 2 разные вещи. Надо было - купили на 200 млн для ЛЕ и дальше думают, кого купить. Про нагрузку на зарплатный баланс- ознакомьтесь с суммой, сравните с топами, и еще с другими лигами, точнее пропорцию ЗП/доходы клуба.
Дефицит бюджета это вещь из книжек по экономике и финансам. ДЕФИЦИТ ЭТО У ПСЖ, например. -366 млн убытка. Зарплат в 3 раза больше чем в МЮ.
Если точно сможете аргументировать дефицит и его влияние на следующее ТО, с удовольствием послушаю. А такой комментарий признаю абсолютно несостоятельным.
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