30 комментариев

«Манчестер Юнайтед» может расстаться аж с пятнадцатью игроками этим летом. Клуб может выручить за них почти 300 миллионов
Хорошая сумма для реинвестиций.
По крайней мере 15 игроков, включая Джейдона Санчо, Антони Марсьяля, Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Скотта Мактомини и Фреда, могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона в рамках летней перестройки команды.
«Юнайтед» ищет средства для реинвестирования в команду. Поражение со счетом 3:0 в четверг с «Севильей», в результате которого «Юнайтед» выбыл из Лиги Европы со счетом 5:2 по сумме двух матчей, заставило Эрика тен Хага переоценить свою команду.
The Telegraph сообщает, что главный тренер готов расстаться с Донни ван де Беком, Энтони Элангой, Дином Хендерсоном и Брэндоном Уильямсом. Алекс Теллес, Аннибаль Межбри и Эрик Байи находятся в аренде, и по возвращению им вряд ли найдется место в составе, а Фил Джонс и Аксель Туанзебе уйдут в качестве свободных агентов, так как их контракты заканчиваются.
Давид де Хеа, один из главных участников оборонительного хоррор-шоу с Магуайром в Севилье, еще не подписал новый контракт, но предполагается, что он может это сделать, потому что голландский босс все равно доволен его результатами, а на летнем рынке клуб в первую очередь будет искать звездного центрфорварда и усиление для полузащиты.
Тен Хаг также должен решить, сохранить ли в команде Марселя Забитцера и Ваута Вегорста после окончания соглашения об их аренде. Предполагается, что нападаюший вряд ли останется, а вот авcтрийский полузащитник может быть выкуплен у «Баварии».
Сумма, на которую главный тренер сможет рассчитывать, будет зависеть от того, купят ли клуб катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани или сэр Джим Рэтклифф. А, если продажа так и не состоится, Глейзеры будут искать дополнительные инвестиции.
Полный список игроков, которые, как заявляет The Telegraph, могут уйти, и сколько за них может выручить «Манчестер Юнайтед» (оценка портала Transfermarkt):
- Джейдон Санчо — 55 миллионов фунтов;
- Харри Магуайр — 25 млн фунтов;
- Антони Марсьяль — 15 млн фунтов;
- Фред — 20 млн фунтов;
- Скотт Мактомини — 25 млн фунтов;
- Виктор Линделеф — 15 млн фунтов;
- Донни ван де Бек — 17 млн фунтов;
- Энтони Эланга — 25 млн фунтов;
- Дин Хендерсон — 22 млн фунтов;
- Брэндон Уильямс — 10 млн фунтов;
- Алекс Теллес — 12 млн фунтов;
- Аннибаль Межбри — 8 млн фунтов;
- Эрик Байи — 8 млн фунтов;
- Фил Джонс — 2 млн фунтов;
- Аксель Туанзебе — 6 млн фунтов.
Марсиаля, Фреда, Витьку придётся оставить пока, для лавки сгодятся. Санчо тоже, если вдруг кто-то не предложит вкусную сделку. С Донни хз что делать, он и до серьезной травмы не блистал – кто его сейчас купит?
P.s. Джонс и 21зебра летом уйдут бесплатно.
Санчо - 100% останется. Без него на флангах останется три живых человека. И как мы видим - травма Рэша, Гарначо, и Санчо бегает весь матч безальтернативно. Плюс очевиден его прогресс vs прошлый сезон.
Фред - 100% останется, так как найти игрока ротации со схожими качествами (да, он периодически косячит) будет почти нереально. И ЭТХ он полностью устраивает в этой роли.
Надеюсь, что МкТм не уйдёт - кроме роли 2-3 номера на позицию ему предложить особо нечего, а человека до мозга костей Юнайтед, отпускать, конечно, жалко.
А вот Холодильник, Марсьяль, Линделеф, ВБД, Эланга, Хендерсон, Уильямс, Телес, Межбри, Байи, Джонс, Туанзебе - на выход при любом предложении(а кто-то и бесплатно по истечению). Просто лишние деньги в платежке с потенциальным 0 минут в следующем сезоне. Останется только взять кого-то в центр защиты и на фланг вместо всех ушедших вместе взятых.
От шлака конечно надо избавляться, но если останется 15 человек в составе, то кем играть ?
игроки защищены контрактом, их не уволить