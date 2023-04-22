30 комментариев

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«Манчестер Юнайтед» может расстаться аж с пятнадцатью игроками этим летом. Клуб может выручить за них почти 300 миллионов

Фред Фред
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Клубы Клубы
Энтони Эланга Энтони Эланга
Харри Магуайр Харри Магуайр
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Аксель Туанзебе Аксель Туанзебе
Брэндон Уильямс Брэндон Уильямс
Дин Хендерсон Дин Хендерсон
Эрик Байи Эрик Байи
Аннибаль Межбри Аннибаль Межбри
Фил Джагелка Фил Джагелка
Алекс Теллес Алекс Теллес
Футбол Футбол

Хорошая сумма для реинвестиций.

По крайней мере 15 игроков, включая Джейдона Санчо, Антони Марсьяля, Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Скотта Мактомини и Фреда, могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона в рамках летней перестройки команды.

«Юнайтед» ищет средства для реинвестирования в команду. Поражение со счетом 3:0 в четверг с «Севильей», в результате которого «Юнайтед» выбыл из Лиги Европы со счетом 5:2 по сумме двух матчей, заставило Эрика тен Хага переоценить свою команду.

The Telegraph сообщает, что главный тренер готов расстаться с Донни ван де Беком, Энтони Элангой, Дином Хендерсоном и Брэндоном Уильямсом. Алекс Теллес, Аннибаль Межбри и Эрик Байи находятся в аренде, и по возвращению им вряд ли найдется место в составе, а Фил Джонс и Аксель Туанзебе уйдут в качестве свободных агентов, так как их контракты заканчиваются.

Давид де Хеа, один из главных участников оборонительного хоррор-шоу с Магуайром в Севилье, еще не подписал новый контракт, но предполагается, что он может это сделать, потому что голландский босс все равно доволен его результатами, а на летнем рынке клуб в первую очередь будет искать звездного центрфорварда и усиление для полузащиты.

Тен Хаг также должен решить, сохранить ли в команде Марселя Забитцера и Ваута Вегорста после окончания соглашения об их аренде. Предполагается, что нападаюший вряд ли останется, а вот авcтрийский полузащитник может быть выкуплен у «Баварии».

Сумма, на которую главный тренер сможет рассчитывать, будет зависеть от того, купят ли клуб катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани или сэр Джим Рэтклифф. А, если продажа так и не состоится, Глейзеры будут искать дополнительные инвестиции.

Полный список игроков, которые, как заявляет The Telegraph, могут уйти, и сколько за них может выручить «Манчестер Юнайтед» (оценка портала Transfermarkt):

  • Джейдон Санчо — 55 миллионов фунтов;
  • Харри Магуайр — 25 млн фунтов;
  • Антони Марсьяль — 15 млн фунтов;
  • Фред — 20 млн фунтов;
  • Скотт Мактомини — 25 млн фунтов;
  • Виктор Линделеф — 15 млн фунтов;
  • Донни ван де Бек — 17 млн фунтов;
  • Энтони Эланга — 25 млн фунтов;
  • Дин Хендерсон — 22 млн фунтов;
  • Брэндон Уильямс — 10 млн фунтов;
  • Алекс Теллес — 12 млн фунтов;
  • Аннибаль Межбри — 8 млн фунтов;
  • Эрик Байи — 8 млн фунтов;
  • Фил Джонс — 2 млн фунтов;
  • Аксель Туанзебе — 6 млн фунтов.

30 комментариев

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Football Forever
Откуда такие цифры? Санчо за 55 никто не возьмёт, Магу и дороже заберут, даже аутсайдеры АПЛ. Фред - год до конца контракта, никто 20 не даст.
+13
-1
+12
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Вертуальный
Из всего этого списка жалка двоих Дин Хендерсон истинного поклонника МЮ ждущего своего часа бродившим по различным арендам а с приходом разных тренеров так и не поверили в него когда мог уйти и взять солидный контракт он остался и поверил словам да и уже вышел позиции номера один но случилось что случилось заболел и выпустили Де Хеа потом не смог подвинуть его а второй МЮ с каждым годом держащих этих деревяшек они не уровень МЮ а середняки любой команды!!!
+8
0
+8
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AJIewka Enjoy!
больше всех обидно за ДВБ и Санчо
+9
-3
+6
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Александр2207
Ответ Football Forever
Откуда такие цифры? Санчо за 55 никто не возьмёт, Магу и дороже заберут, даже аутсайдеры АПЛ. Фред - год до конца контракта, никто 20 не даст.
цифры с трасфермаркета,и никаких обязательств это не несёт.за сколько сторгуются за столько и продадут.
+4
-1
+3
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aseke
В общем-то и возразить нечего. Разве что Мактомини может быть полезен в определенные отрезки. Вряд ли у него личка большая.
+3
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Ksandvankneshas
Сейчас бы при отсутствии лавки продавать всех без разбора) новость – бред сумасшедшего. Максимум, что можно продать: совсем непроходящих в состав типа Теллеса, Вильямса тд(но продать их будет очень сложно, да и много не заработаешь), и тех кто плохо подходит по стилю но пока что-то стоит(Мага, Мактом Хендерсон и дальше как повезёт).
Марсиаля, Фреда, Витьку придётся оставить пока, для лавки сгодятся. Санчо тоже, если вдруг кто-то не предложит вкусную сделку. С Донни хз что делать, он и до серьезной травмы не блистал – кто его сейчас купит?
P.s. Джонс и 21зебра летом уйдут бесплатно.
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hogzera
При наличии спроса продавать всех не задумываясь
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Андрей Яяруллин
Ответ Football Forever
Откуда такие цифры? Санчо за 55 никто не возьмёт, Магу и дороже заберут, даже аутсайдеры АПЛ. Фред - год до конца контракта, никто 20 не даст.
Фреда зачем продавать
+1
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dmsld
ЭТХ не продаст некоторых банально по причине того, что не будет глубины состава (а об этом он говорит начиная с января) и потому что будет тяжело найти альтернативу за разумные деньги.
Санчо - 100% останется. Без него на флангах останется три живых человека. И как мы видим - травма Рэша, Гарначо, и Санчо бегает весь матч безальтернативно. Плюс очевиден его прогресс vs прошлый сезон.
Фред - 100% останется, так как найти игрока ротации со схожими качествами (да, он периодически косячит) будет почти нереально. И ЭТХ он полностью устраивает в этой роли.
Надеюсь, что МкТм не уйдёт - кроме роли 2-3 номера на позицию ему предложить особо нечего, а человека до мозга костей Юнайтед, отпускать, конечно, жалко.

А вот Холодильник, Марсьяль, Линделеф, ВБД, Эланга, Хендерсон, Уильямс, Телес, Межбри, Байи, Джонс, Туанзебе - на выход при любом предложении(а кто-то и бесплатно по истечению). Просто лишние деньги в платежке с потенциальным 0 минут в следующем сезоне. Останется только взять кого-то в центр защиты и на фланг вместо всех ушедших вместе взятых.
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Спортлото
Витя, Фред и Скотт и Теллес тут явно лишние. Витя - единственный защитник с пасом, за исключением травматичного Варана. Фред и Скотт - для глубины состава в полузащите да и просто самоотверженностью и старанием на поле - заслужили остаться. Теллес - по тем же причинам. Хендерсон - может все же дать ему шанс ? Он не будет тащить на ленте как ДДХ, но и косячить так страшно ногами не будет.
От шлака конечно надо избавляться, но если останется 15 человек в составе, то кем играть ?
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Мексиканская песня
Ответ Ksandvankneshas
Сейчас бы при отсутствии лавки продавать всех без разбора) новость – бред сумасшедшего. Максимум, что можно продать: совсем непроходящих в состав типа Теллеса, Вильямса тд(но продать их будет очень сложно, да и много не заработаешь), и тех кто плохо подходит по стилю но пока что-то стоит(Мага, Мактом Хендерсон и дальше как повезёт). Марсиаля, Фреда, Витьку придётся оставить пока, для лавки сгодятся. Санчо тоже, если вдруг кто-то не предложит вкусную сделку. С Донни хз что делать, он и до серьезной травмы не блистал – кто его сейчас купит? P.s. Джонс и 21зебра летом уйдут бесплатно.
Согласен. Будет Барселона, не попадающая в Лигу Европы.
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SLEVIN
Ответ Ksandvankneshas
Сейчас бы при отсутствии лавки продавать всех без разбора) новость – бред сумасшедшего. Максимум, что можно продать: совсем непроходящих в состав типа Теллеса, Вильямса тд(но продать их будет очень сложно, да и много не заработаешь), и тех кто плохо подходит по стилю но пока что-то стоит(Мага, Мактом Хендерсон и дальше как повезёт). Марсиаля, Фреда, Витьку придётся оставить пока, для лавки сгодятся. Санчо тоже, если вдруг кто-то не предложит вкусную сделку. С Донни хз что делать, он и до серьезной травмы не блистал – кто его сейчас купит? P.s. Джонс и 21зебра летом уйдут бесплатно.
Половину из списка точно летом сольют
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SLEVIN
Ответ Ksandvankneshas
Сейчас бы при отсутствии лавки продавать всех без разбора) новость – бред сумасшедшего. Максимум, что можно продать: совсем непроходящих в состав типа Теллеса, Вильямса тд(но продать их будет очень сложно, да и много не заработаешь), и тех кто плохо подходит по стилю но пока что-то стоит(Мага, Мактом Хендерсон и дальше как повезёт). Марсиаля, Фреда, Витьку придётся оставить пока, для лавки сгодятся. Санчо тоже, если вдруг кто-то не предложит вкусную сделку. С Донни хз что делать, он и до серьезной травмы не блистал – кто его сейчас купит? P.s. Джонс и 21зебра летом уйдут бесплатно.
Практически всех перечисленных можно продать)) и нужно. Санчо в первую очередь, этого ментального слабака надо скорее сливать, пока он стоит норм денег. Донни в италии с удовольствием купят. В общем не паникуй, всех их постепенно продадут
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SLEVIN
Ответ Антон Шакало
Никуда Фред не уйдёт, он хорошо себя показывает. А заявленные цели поиска полузащиты не соответствуют проблемам юнайтед: нет глубины в защите
Фред бестолковое животное. Почти перестал играть. Во вторую волну слива его и продадут
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Dm Kznts
Ответ Football Forever
Откуда такие цифры? Санчо за 55 никто не возьмёт, Магу и дороже заберут, даже аутсайдеры АПЛ. Фред - год до конца контракта, никто 20 не даст.
да просто генератор случайных чисел
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SLEVIN
Ответ Football Forever
Откуда такие цифры? Санчо за 55 никто не возьмёт, Магу и дороже заберут, даже аутсайдеры АПЛ. Фред - год до конца контракта, никто 20 не даст.
Ему 23 года, контракт до 26 года. Он молодой, и кто нибудь да купит .
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avcgloronalduMU
скорее Тен хаг уйдет, когда ливер, челси дела наладят
игроки защищены контрактом, их не уволить
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Farhat Sabitov
Слушайте... а кто такой Брэндон Уильямс? Он вообще играл в этом сезоне в основе?
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Someone from Internet
Лол, так много шлака)
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2ran
Мактомини надо оставить. С остальными согласен. Ну , и конечно же, надо решать с де Хеа. Некий хорват подошел бы в МЮ идеально.
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Vezdexodof
Прям в точку☝️
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Veminal Danmer
ВЕСЬ ШЛАК НА КСУЙ))
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Azamat Kaz
Санчо, Фреда и Линделефа оставил бы, для глубины состава, а остальных на)(уй
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Вито Муткони
Давно пора
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Michae17
Со списком согласен. После матча с Севильей, некоторые люди из этого списка, вообще не должны большем одевать футболку МЮ. Но МЮ и половину этого списка не продаст. МЮ всегда тяжело продаёт.
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