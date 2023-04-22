30 комментариев

Хорошая сумма для реинвестиций.

По крайней мере 15 игроков, включая Джейдона Санчо, Антони Марсьяля, Харри Магуайра, Виктора Линделефа, Скотта Мактомини и Фреда, могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце сезона в рамках летней перестройки команды.

«Юнайтед» ищет средства для реинвестирования в команду. Поражение со счетом 3:0 в четверг с «Севильей», в результате которого «Юнайтед» выбыл из Лиги Европы со счетом 5:2 по сумме двух матчей, заставило Эрика тен Хага переоценить свою команду.

The Telegraph сообщает, что главный тренер готов расстаться с Донни ван де Беком, Энтони Элангой, Дином Хендерсоном и Брэндоном Уильямсом. Алекс Теллес, Аннибаль Межбри и Эрик Байи находятся в аренде, и по возвращению им вряд ли найдется место в составе, а Фил Джонс и Аксель Туанзебе уйдут в качестве свободных агентов, так как их контракты заканчиваются.

Давид де Хеа, один из главных участников оборонительного хоррор-шоу с Магуайром в Севилье, еще не подписал новый контракт, но предполагается, что он может это сделать, потому что голландский босс все равно доволен его результатами, а на летнем рынке клуб в первую очередь будет искать звездного центрфорварда и усиление для полузащиты.

Тен Хаг также должен решить, сохранить ли в команде Марселя Забитцера и Ваута Вегорста после окончания соглашения об их аренде. Предполагается, что нападаюший вряд ли останется, а вот авcтрийский полузащитник может быть выкуплен у «Баварии».

Сумма, на которую главный тренер сможет рассчитывать, будет зависеть от того, купят ли клуб катарский шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани или сэр Джим Рэтклифф. А, если продажа так и не состоится, Глейзеры будут искать дополнительные инвестиции.

Полный список игроков, которые, как заявляет The Telegraph, могут уйти, и сколько за них может выручить «Манчестер Юнайтед» (оценка портала Transfermarkt):