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Талантлив во всем: в сети появилось видео, как россиянин из академии «МЮ» красиво читает Коран

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Амир Ибрагимов родом из Дагестана.

Ибрагимов переехал в Англию вместе с семьей в возрасте 11 лет и сразу попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а вскоре перешел в «МЮ».

За «Юнайтед» также выступает и 12-летний брат Амира — Гази, еще недавно он играл в одной команде с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

Дагестанец считается одним из главных талантов манчестерской академии и даже уже вызывался в юношескую сборную Англии, что, впрочем, не помешает ему в будущем играть за взрослую сборную России, если у него будет такое желание.

Амир стал известен по всей Англии после того, как в матче со сверстниками из «Тоттенхэма» отказался забивать пенальти. После собственного падения в штрафной соперника он сразу же сказал судье, что поскользнулся. Тем не менее арбитр указал на точку.

Бить 11-метровый пошел сам Амир, но вместо точного удара лишь катнул мяч вратарю. Встреча завершилась ничьей :2, а поступок Ибрагимова завирусился в соцсетях.

И вот новое вирусное видео с участием Амира - молодой человек очень красиво читает Коран.

7 комментариев

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Ramin Mamedov
"он играет в одной команде с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни." - и все равно, что сын Роналду уже как 4 месяца в Саудовской Аравии...
+13
0
+13
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Гулжигит Жумабаевич
Ма ша Аллах.......
Какой приятный голос......
Удачи тебе личной жизни и футбольное поле.
+15
-3
+12
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Тима Мамхяг
Маша Аллах, пусть станет легендой Манчестер Юнайтед и Англии!
+7
0
+7
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AurelioDeLaurentis
Поступок достоин похвалы 👏👏👏👏👏
Молодец юнец, успехов тебе в твоей карьере.
+4
-3
+1
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KH Y7
Ответ Ramin Mamedov
"он играет в одной команде с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни." - и все равно, что сын Роналду уже как 4 месяца в Саудовской Аравии...
Академию МЮ перевезли в Саудовскую Аравию 😂😂
+1
0
+1
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gadji
Ответ Ramin Mamedov
"он играет в одной команде с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни." - и все равно, что сын Роналду уже как 4 месяца в Саудовской Аравии...
Не играет, а играл!! Дурак
+1
0
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