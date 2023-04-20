7 комментариев

Амир Ибрагимов родом из Дагестана.

Ибрагимов переехал в Англию вместе с семьей в возрасте 11 лет и сразу попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а вскоре перешел в «МЮ».

За «Юнайтед» также выступает и 12-летний брат Амира — Гази, еще недавно он играл в одной команде с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

Дагестанец считается одним из главных талантов манчестерской академии и даже уже вызывался в юношескую сборную Англии, что, впрочем, не помешает ему в будущем играть за взрослую сборную России, если у него будет такое желание.

Амир стал известен по всей Англии после того, как в матче со сверстниками из «Тоттенхэма» отказался забивать пенальти. После собственного падения в штрафной соперника он сразу же сказал судье, что поскользнулся. Тем не менее арбитр указал на точку.

Бить 11-метровый пошел сам Амир, но вместо точного удара лишь катнул мяч вратарю. Встреча завершилась ничьей :2, а поступок Ибрагимова завирусился в соцсетях.

И вот новое вирусное видео с участием Амира - молодой человек очень красиво читает Коран.