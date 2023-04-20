В Ватикан на встречу с Папой Франциском прибыла делегация Межрелигиозных лидеров из Большого Манчестера. На мероприятии обсуждалась защита окружающей среды и борьба с изменением климата.

Перед встречей с Папой Римским Эндрю Бернем, мэр Большого Манчестера, написал в Твиттере:

«Доброе утро, Лисандро Мартинес. Мы собираемся вручить твой подарок Святому отцу!»

Этим подарком оказалась футболка Лисандро с посланием от защитника «красных дьяволов»:

«Ваше святейшество, с большой любовью, Лича».

Кажется, Папа Римский подарком остался доволен.

Папа Франциск родился в Аргентине и, как утверждает «Юнайтед», является поклонником Лисандро.

Кстати, Святой Отец всю жизнь поддерживает аргентинский клуб «Сан-Лоренсо». Но матчи любимой команды Папа Франциск не смотрит из-за обета, данного понтификом в 1990 году. С тех пор он никогда не включал телевизор, а информацию о результатах «Сан-Лоренсо» Святой Отец узнает у швейцарского гвардейца.

Поклонники «Юнайтед» уже думают над тем, где Папа Франциск будет хранить футболку аргентинского Мясника. Один фанат уверен, что такому экспонату самое место в Сикстинской капелле.

Есть ощущение, что Лисандро Мартинес, который получил травму в первом матче 1/4 Лиги Европы, восстановится быстрее, чем ожидалось?