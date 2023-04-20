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Папа Римский — фанат одного игрока «МЮ». Сегодня Святой Отец получил футболку своего любимого «красного дьявола»

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В Ватикан на встречу с Папой Франциском прибыла делегация Межрелигиозных лидеров из Большого Манчестера. На мероприятии обсуждалась защита окружающей среды и борьба с изменением климата.

Перед встречей с Папой Римским Эндрю Бернем, мэр Большого Манчестера, написал в Твиттере:

«Доброе утро, Лисандро Мартинес. Мы собираемся вручить твой подарок Святому отцу!»

Этим подарком оказалась футболка Лисандро с посланием от защитника «красных дьяволов»:

«Ваше святейшество, с большой любовью, Лича».

Кажется, Папа Римский подарком остался доволен.

Папа Франциск родился в Аргентине и, как утверждает «Юнайтед», является поклонником Лисандро.

Кстати, Святой Отец всю жизнь поддерживает аргентинский клуб «Сан-Лоренсо». Но матчи любимой команды Папа Франциск не смотрит из-за обета, данного понтификом в 1990 году. С тех пор он никогда не включал телевизор, а информацию о результатах «Сан-Лоренсо» Святой Отец узнает у швейцарского гвардейца.

Поклонники «Юнайтед» уже думают над тем, где Папа Франциск будет хранить футболку аргентинского Мясника. Один фанат уверен, что такому экспонату самое место в Сикстинской капелле.

Есть ощущение, что Лисандро Мартинес, который получил травму в первом матче 1/4 Лиги Европы, восстановится быстрее, чем ожидалось?

6 комментариев

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Expada
Получается Папа Римский теперь дьявол?
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red hikkikomori
А как же пастор Фред?)
+7
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Expada
Получается Папа Римский теперь дьявол?
+7
-2
+5
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stanvixx
Святой Папа фанат Мясника из стана Красных Дьяволов! Феерично! )
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Кирилл Мирошниченко
В нашей жизни когда человеку становится плохо, он начинает все чаще вспоминать имя Всевышнего. Лисандро чисто символически подарил папе свою футболку, дабы в надежде что тот помолится за него в своих молитвах. Помолимся и мы конечно же, за здоровье Мартинеса и всех кто в нем (в здоровье) нуждается, дай Вам Бог!🙏
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Тимур Ибрагимов
если теперь Папа Римский - это дьявол, тогда вопрос к Господу : что с лицом, Господь?
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