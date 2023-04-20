19 комментариев

И Рэшфорд тоже тут!

Уже завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

Первый матч на «Олд Траффорд» завершился ничьей (2:2), притом «Юнайтед» забил два автогола и помог испанской команде сохранить интригу. После такого результата ответная игра станет решающей, ни у одной из команд нет преимущества.

Сегодня «МЮ» обнародовал заявку на грядущий матч, и там оказалось немало приятных сюрпризов — аж 4 игрока вернулись в состав. Маркус Рэшфорд, Марсель Забитцер, Тирелл Маласиа и Люк Шоу восстановились от травм и готовы сыграть с испанской командой.

Вот весь список заявленных игроков:

Вратари: Давид Де Хеа, Джек Батленд, Радек Витек.

Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Фред, Зидан Икбал, Марсель Забитцер.

Нападающие: Антони, Энтони Эланга, Антони Марсьяль, Факундо Пельистри, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Ваут Вегорст.