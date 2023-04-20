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4 игрока вернулись в строй. Заявка «Манчестер Юнайтед» на матч с «Севильей»

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И Рэшфорд тоже тут!

Уже завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

Первый матч на «Олд Траффорд» завершился ничьей (2:2), притом «Юнайтед» забил два автогола и помог испанской команде сохранить интригу. После такого результата ответная игра станет решающей, ни у одной из команд нет преимущества.

Сегодня «МЮ» обнародовал заявку на грядущий матч, и там оказалось немало приятных сюрпризов — аж 4 игрока вернулись в состав. Маркус Рэшфорд, Марсель Забитцер, Тирелл Маласиа и Люк Шоу восстановились от травм и готовы сыграть с испанской командой.

Вот весь список заявленных игроков:

Вратари: Давид Де Хеа, Джек Батленд, Радек Витек.

Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Фред, Зидан Икбал, Марсель Забитцер.

Нападающие: Антони, Энтони Эланга, Антони Марсьяль, Факундо Пельистри, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Ваут Вегорст.

19 комментариев

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Манул Манулов
Отличные новости, парни будут рвать и метать за клуб
+17
0
+17
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Malik Seferbekov
Я вас умоляю Маласию придержите в запасе,нам и Магвайра хватает для нервотрепки.
+15
-1
+14
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Руслан
Это очень радует. Но не знаю как все пройдёт без Бруно. Бруно это мотор команды которая зажигает всех
+9
0
+9
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Руслан
Тот раз далот на месте левого защитника не плохо играл, а Щоу в центр защиты лучше вместо Маги или Линделефа
+3
-1
+2
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Ахма Начоо
Ответ Руслан
Это очень радует. Но не знаю как все пройдёт без Бруно. Бруно это мотор команды которая зажигает всех
Забитцер очень хорошо себя показал на позиции десятки а если позади него будут Эриксон и Кази думаю всё отлично будет! Очень большой шанс для Забитцера перебраться в МЮ на постоянку!!!
+1
0
+1
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Вертуальный
Ответ Arm Niko
В центре будет проходной двор (
Эриксон в строю и Каземиро так что ничего не поменяется в центре
+1
0
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Harvey Specter
Ответ Malik Seferbekov
Я вас умоляю Маласию придержите в запасе,нам и Магвайра хватает для нервотрепки.
Шоу как-раз может либо Магу либо Маласию заменить, благо он в этом сезоне центрального защитника не раз играл и на хорошем уровне, но т.к. у Сивильи мега прыгучий нап, который выше Криша взлетает, там Мага должен быть...
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Волосатый Гонсалес
это конечно хорошо, но до сих пор горит от того что не сыграет Бруно, считай ни за что получил горчичник
+1
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Рустам Лепиев
Надо рвать, они еще не знают что может Рэш, забитцер каземиро Эриксен отличный центр, на изичах вынесем как и предыдущих испанских нытиков
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Вертуальный
Хорошая новость было бы ещё лучше и спокойнее если Шоу будет играть в центре место холодильника
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Vezdexodof
Очень хорошие новости 💪
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Vezdexodof
Надеюсь МЮ разорвёт фартовых мышей!
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Orxan Aliyev
Лучший вариант если Шоу как центральный выйдет в место Магваира а по краям Далот и Биссака
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Azamat Kaz
Не понял, а где Бруно?
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Malik Seferbekov
Я вас умоляю Маласию придержите в запасе,нам и Магвайра хватает для нервотрепки.
И Дало
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Александр Калашников
Ответ Malik Seferbekov
Я вас умоляю Маласию придержите в запасе,нам и Магвайра хватает для нервотрепки.
Маласия конечно не блестел в прошлом матче, но автогол был случайным. На том месте обычно встречает Мартинес, а тогда Мартинес внезапно пропал (травмировался) Маласия вынужденно побежал туда. Вообщем система сломалось и родился гол. А второй гол меня не удивил. Вполне ожидаемо было. Когда останется в меншенстве МЮ не умеет зашишаться и каждый раз пропускает.
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Expada
Красные дьяволы сделайте это
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Arm Niko
В центре будет проходной двор (
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