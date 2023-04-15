United Tweets
Блог

Только один игрок в этом сезоне обыграл Уан-Биссаку один на один. Англичанин лучший в АПЛ по данному показателю

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эммануэль Деннис Эммануэль Деннис
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Клубы Клубы
Люк Шоу Люк Шоу
Кайл Уокер Кайл Уокер
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Вильям Салиба Вильям Салиба
Рис Джеймс Рис Джеймс
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Эшли Янг Эшли Янг
Аарон Крессуэлл Аарон Крессуэлл
Тиаго Силва Тиаго Силва
Льюис Данк Льюис Данк
Энтони Робинсон Энтони Робинсон
Футбол Футбол

Играет реже, чем ему хотелось бы.

Согласно данным, которые собрали пользователь под ником VisualGame, защитник «Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в этом сезоне имеет лучший процент побед в дуэлях один на один среди всех игроков своего амплуа. Его лишь однажды обыграли на дриблинге.

25-летний игрок, который за размах и длину ног получил прозвище Паук, известен своими успехами в данном показателе. Более того, его партнер по «Юнайтед» Люк Шоу и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считают Уан-Биссаку лучшим защитником в мире по игре один на один.

«Он каждый раз ставит ногу в правильную позицию, и для меня он лучший защитник по игре один на один в мире, − сказал Шоу в 2020 году. − Никто не может пройти его».

Но оказывается, что одному человеку все-таки удалось это сделать. В начале этого сезона в игре «Юнайтед» и «Форест» форвард Эммануэль Деннис удачно обыграл Уан-Биссаку.

Но в целом, защитник показывает впечатляющий процент успешности − 93,8. Вот как выглядит список девяти лучших и худших игроков по игре один на один. Брались только те игроки, у которых таких защит было не менее 15.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Sin
Тем временем Тен Хаг: "Давно нас не сношали на правом фланге качественно, поставлю далота"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikitaNik
Ответ Матвей Баранов
воу, 93% раз его не обыграли. Ему бы мне кажется лучше подошла позиция центрального защитника. Для крайка у него не очень хорошо поставлена игра в атаке, а оборонительные навыки самое то. Либо идти в команды с меньшими амбицияии, где меньше требований к игрокам
Норм играет. Чутка подтянуть ещё и вообще первоклассный будет. Не понимаю, почему тег хаг Далота выпускает часто.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Баранов
Ответ SLEVIN
Нормально он играет в атаке уже как пол года. Вы либо матчи смотрите, либо не повторяйте модные попсовые мнения на такие темы.
нормально, это по сравнению с кем? я смотрел несколько матчей МЮ, и не сказал бы, что он сильно прибавил в этом компоненте. Но это сугубо моё субъективное мнение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
Ответ Матвей Баранов
воу, 93% раз его не обыграли. Ему бы мне кажется лучше подошла позиция центрального защитника. Для крайка у него не очень хорошо поставлена игра в атаке, а оборонительные навыки самое то. Либо идти в команды с меньшими амбицияии, где меньше требований к игрокам
Нормально он играет в атаке уже как пол года. Вы либо матчи смотрите, либо не повторяйте модные попсовые мнения на такие темы.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
В отрицательном топе Ван Дейк..хм. он же лучший за всю историю апл, или все таки нет?))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Баранов
воу, 93% раз его не обыграли. Ему бы мне кажется лучше подошла позиция центрального защитника. Для крайка у него не очень хорошо поставлена игра в атаке, а оборонительные навыки самое то. Либо идти в команды с меньшими амбицияии, где меньше требований к игрокам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий