Играет реже, чем ему хотелось бы.

Согласно данным, которые собрали пользователь под ником VisualGame, защитник «Юнайтед» Аарон Уан-Биссака в этом сезоне имеет лучший процент побед в дуэлях один на один среди всех игроков своего амплуа. Его лишь однажды обыграли на дриблинге.

25-летний игрок, который за размах и длину ног получил прозвище Паук, известен своими успехами в данном показателе. Более того, его партнер по «Юнайтед» Люк Шоу и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считают Уан-Биссаку лучшим защитником в мире по игре один на один.

«Он каждый раз ставит ногу в правильную позицию, и для меня он лучший защитник по игре один на один в мире, − сказал Шоу в 2020 году. − Никто не может пройти его».

Но оказывается, что одному человеку все-таки удалось это сделать. В начале этого сезона в игре «Юнайтед» и «Форест» форвард Эммануэль Деннис удачно обыграл Уан-Биссаку.

Но в целом, защитник показывает впечатляющий процент успешности − 93,8. Вот как выглядит список девяти лучших и худших игроков по игре один на один. Брались только те игроки, у которых таких защит было не менее 15.