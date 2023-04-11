Судья сделал вид, что все нормально.

В конце января в четвертом раунде Кубка Англии «Юнайтед» встречался с «Редингом». В начале второго тайма форвард Энди Кэрролл в очень грубом подкате сыграл против Кристиана Эриксена. Хавбека пришлось заменить, а потом выяснилось, что травма лодыжки оставит датчанина без футбола на три месяца.

Сейчас Эриксен вновь вернулся в строй и готов играть. За это время он ни разу не комментировал тот эпизод, но сейчас в эфире клубного подкаста «Юнайтед» решил все-таки сделать это:

«Я был удивлен, что он не получил желтую карточку или что-то в этом роде. Что это вообще такое? Но нет, я не собираюсь ему как-то мстить».

Сперва игроку даже показалось, что ничего серьезного с ногой не произошло, но потом все изменилось:

«Да, я что-то почувствовал. Обычно, если ты подворачиваешь лодыжку, то чувствуешь боль. Но я встал, чувствовал себя нормально, довольно стабильно. Но потом почувствовал что-то еще. Икроножную и что-то выше. Потом мы забили, а я думал, что со мной ничего серьезного. Но потом получилось так, как получилось».

Во время фола главный арбитр того матча Даррен Инглэнд находился в нескольких метрах от эпизода. Он действительно не дал тогда англичанину желтую карточку, однако позже форвард еще дважды фолил и закончил матч раньше времени.