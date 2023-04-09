Осенью 2020 года «МЮ» за 30 млн евро купил у «Аталанты» воспитанника итальянского клуба – Амада Диалло. Сейчас юноша выступает за «Сандерленд» на правах аренды.

В беседе с FourFourTwo Диалло вспомнил о своем переезде в Манчестер:

«Знаю, что трансфер стоил клубу больших денег, но я действительно не думал об этом! Зачем беспокоиться о том, на что ты не можешь повлиять? Я был так счастлив подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», это клуб с богатой историей, известный во всем мире.

Помню свою первую тренировку с командой. Я очень нервничал. В раздевалке было несколько звезд первой величины. Я оглядывался по сторонам, думая: «Вау, не могу поверить, что я здесь». Поль Погба и Эдинсон Кавани в то время были в клубе, было фантастически встретиться с ними! Я неплохо общаюсь с Погба, а также с Бруну Фернандешем и Энтони Элангой. Благодаря им я чувствовал себя как дома».

В этом сезоне Диалло провел за «Сандерленд» 36 матчей, записав на свой счет 11 голов и 3 ассиста. Контракт 20-летнего футболиста с «красными дьяволами» истекает в 2025 году.

Заиграет ли Амад в основе «МЮ»? Тен Хагу стоит дать юноше шанс?